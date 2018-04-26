超雷飯店出包！婚禮進場樂播出「A片般的呻吟聲」

2018年04月26日 14:11 中時電子報 林郁庭

「婚禮對女孩子來說，很重要吧」，但一位女網友的婚禮卻被飯店毀了！她上網分享經驗，指出飯店在婚禮前一天音響出包就算了，到了婚禮當天在會場播放的歌曲，竟然只是隨意從YouTube 上抓歌單ＭＶ，甚至有些歌曲中還有「A片般的呻吟聲」，看到賓客全都一臉疑惑的樣子，對此，女網友表示真的很想撞牆！

該位女網友在臉書社團「爆怨公社」發文指控，對女孩子來很重要的婚禮，就這樣被飯店給毀了。她稱自己非常「賽」，在南投一間飯店舉行婚禮，直到婚前一周，飯店工作人員才建立群組會談相關佈置。女網友在婚禮前一天到飯店試操作婚禮mv，發現現場「一開始電腦壞了，接著mv操作卻毫無聲音」，當時專員給女網友保證「明天可以好的」。

沒想到，婚禮當天就是惡夢的開始！女網友驚見婚宴現場只有兩張空桌，只好趕在婚宴前兩小時「穿著白紗，跟著我的姊弟妹，趕緊布置自己的婚宴」。等到新人進場的環節，音控竟然還是壞！女網友努說：「沒音樂、沒音樂，我和老公尷尬進場」，現場播放的MV也不是她交給飯店的檔案。

女網友說更扯的是在換裝二進場時，飯店抓YouTube 的歌單就算了，誇張的是「歌曲竟然有呻吟聲？！Ａ片般的呻吟聲，還持續了一段時間，賓客全都疑惑樣，我真的很想撞牆」。

女網友更表示，她最不滿的是飯店的處理態度！因為婚禮時發生的各種音樂錯誤問題，飯店竟然都怪她提供的「檔案有問題」，但她辯駁，自己的三支MV是由二間不同公司製作，不太可能一起出問題，測試時飯店也說是「音控問題，會處理」，隔天卻怪到新人頭上。

面對在眾多賓客前失禮的場景，事後飯店說補償3600，其中1600，還是工作人員(負責女網友案子的專員)想補償的，讓女網友氣炸了：「我需要你這錢嗎？一個飯店還需要讓自己員工賠錢，我真的很厭惡飯店這種態度，螺絲鬆了，飯店就該自己負責，不是讓下屬應對就好！」

看到女網友的悲慘婚禮回憶錄，其他網友紛紛留言「太扯！這是哪間飯店啊那麼雷」、「遇到這事真的很衰，誇張又不專業的飯店，還只想3600了事」、「用YouTube的音樂太扯了吧，遇到廣告不就很尷尬（雖然呻吟聲更尷尬）」、「是我的話一定當場翻臉」。

(中時電子報)