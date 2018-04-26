水湳中水道工程計畫 道路通車分散中清路車潮

水湳智慧城計畫道路因中水道延管工程完工，26日開放通車，有效分散中清路車潮。（陳世宗攝）

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市長林佳龍說明中水管線，除提供區內公園、綠地澆灌或街道清洗使用外，也能提供住戶沖廁及清潔使用。（陳世宗攝）
市長林佳龍（右）聽取建設局長黃玉霖（左），說明中水道系統分布與未來維修規畫。（陳世宗攝）

台中市區通往高速公路的主要幹道中清路，交通負荷大，市府104年起已陸續開放與中清路平行的南北向經貿路及凱旋路紓解車流；水湳智慧城計畫道路的中水道延管工程完工，26日開放通車，有效分散中清路車潮。市長林佳龍說，盼完工後實現低碳、創新、智慧生活，成為全台智慧城市示範區。

林佳龍指出，水湳智慧城內計畫道路26日通車，總長度約25公里，道路及人行道總面積約35萬平方公尺，除可讓道路四通八達外，市府也同步在地下建設1座全國最大的社區中水道；未來接管後，所有的汙水再生利用可同步進行，進一步供應中科用水需求。

林佳龍說，市府將水湳定位為「低碳、創新、智慧」城市，逐步落實在相關建設上；包括人行道使用透水鋪面，建置中水道、汙水、雨水共同管道，有效降低道路挖掘面積，也設置智慧路燈；使用LED燈及太陽光電等低碳能源，成為水湳智慧城最重要感應傳輸系統。

「改造台中從水湳開始！」無人自駕車示範點也設在水湳智慧城，未來更將整合城內居家電表、水表及瓦斯表等，發展智慧能源，實現低碳、創新、智慧生活，相信水湳會成為市民未來生活的願景，進而成為全台灣智慧城市示範區。

建設局表示，為讓城市交通更加便捷，市府規畫興建3條連結高速公路及台74線快速道路的道路與橋梁，分別是國道4號豐潭段、國道1號跨越環中路銜接台74線道路的空中匝道，及中科進入水湳橋梁，完工後將可打通進出台中「大動脈」，3年內可從根本改善大台中交通。

建設局更於全區埋設中水管線，除將水湳水資源回收中心處理後的中水提供區內公園、綠地澆灌或街道清洗使用外，剩餘中水也能提供住戶沖廁及清潔使用；水利局更規畫於公138設置中繼站供應中科用水需求，預估每日可提供約1萬4400公噸回收水，1年就可減少約525萬噸自來水使用量、約5000萬元自來水費。

(中時 )

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