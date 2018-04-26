「文金會」明登場 《紐時》解說六大關鍵問題

2018年04月26日 14:26 中時 王嘉源

「文金會」27日就將登場，《紐約時報》中文網26日報導說，南韓總統文在寅和北韓領導人金正恩這次會晤，是經過70年激烈較量之後的罕見時刻，也是一場創歷史性的賭注，如果一切進展順利，美國總統川普和金正恩將在5月或6月會晤，那將是現任美朝領導人之間的首次對話。

《紐時》指出，擺在文金會檯面上的問題，是一些在20世紀大部分時間一直困擾著朝鮮半島的問題，包括韓戰的正式結束；以及一些已經在影響21世紀的問題，比如北韓的核武器和飛彈計劃。對於這次文金會，《紐時》羅列了六大關鍵問題，說明如下：

●為什麽朝鮮半島仍處於戰爭狀態？

韓戰在經歷了三年戰火之後，於1953年7月以僵局告終。

這場冷戰時期的第一次軍事衝突，發生在由中國支持的共產獨裁政權北韓與南韓及其盟友美國之間，美國領導了一支聯合國部隊參戰。北韓、中國和美國的軍事將領們於1953年在板門店簽署了停戰協定，但南韓領導人李承晚拒絕在協定上簽字。

雖然中國曾在1954年提出過一項和平條約，但從未進行過和平條約談判。由於停火之後從未達成條約，所以兩韓雙方嚴格說來仍處在交戰狀態。

●什麽是非軍事區？

非軍事區（Demilitarized Zone，縮寫為DMZ）指的是沿著橫跨朝鮮半島北緯38度線的作為南北韓之間緩衝地帶的區域。盡管名為非軍事區，但那裏布滿了地雷，有重兵把守，還設有鐵絲網。

非軍事區約260公里長、4公里寬。板門店位於非軍事區內，距離南韓首都首爾僅55公里，是共同警戒區的所在地，北韓和南韓的軍隊在那裏只有幾公尺之隔。

連接北韓和南韓領導人的熱線電話上周已開通。金正恩和文在寅的會談將在和平之家舉行，這是停戰村南邊的一個會議中心。

●和平條約將意味著什麽？

文在寅曾表示，兩國領導人將就達成一項正式結束韓戰的條約進行討論。

以前，北韓一直要求駐紮在南韓的美國軍隊離開朝鮮半島，作為和平的先決條件。不過，近幾周來，金正恩在2.85萬名駐韓美軍的未來問題的立場上似乎有所軟化。

幾十年來，歷任美國總統一直在減少駐韓美軍的數量。川普政府還沒有暗示過會進一步縮小駐韓美軍規模。

●27日的會晤可能有什麽結果？

預料有大量照本宣科的籠統說法。金正恩和文在寅打算發表聯合聲明，這是南韓官員近期訪問平壤時促成的。金正恩已表示，他願意討論無核化問題，以換取他的政權不被推翻、他個人的安全能夠得到擔保。

預期的聲明可能會缺乏具體細節，聲明是要為金正恩和川普進行更實質性的談判奠定基礎。值得關注的是南北韓將更常舉行會談的承諾。

●我們應該對川普與金正恩的會談期待什麽？

盡管這兩位領導人在去年的大部分時間都在互相威脅和辱罵，但自從金正恩表示願意談判以來，川普在對待金正恩的方式上一直持高度正面的態度。

川普稱讚了金正恩上周的聲明，金正恩說，他將暫停飛彈和核試驗，並將關閉一個核試爆基地。到目前為止，川普都還沒有設定任何與金正恩會談的先決條件。

但美國政府官員的態度更為強硬。他們要求徹底廢除北韓的核武庫，這是一個需要通過核查來進行證實的過程。許多專家把北韓最近提出的暫停核試爆的提議，看作是放鬆聯合國制裁的努力。

金正恩呼籲要「分階段」和「同步地」執行任何無核化協議，這意味著，廢除核武器的每一步都要得到譬如放鬆制裁等激勵措施的回應。

●為何日本對金正恩和川普之間的改善關係保持戒心？

日本首相安倍晉三擔心，美國將與北韓達成的協議，會要求北韓放棄其洲際彈道飛彈，但允許北韓保留能夠打擊日本的短程飛彈。

一些分析人士認為，這樣的協議將讓川普能夠聲稱他不再讓美國受到北韓威脅，盡管這樣做可能會損害日本和南韓的利益。

(中時 )