國內首創「運動賽事析師協會」29日成立

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中時電子報
綜合報導

專屬於運動賽事分析的協會，4月29日即將正式成立。籌備會主任委員張宏韶表示，為了讓運動數據分析師能夠在運動分析的領域上展現專業，而特別成立「中華民國運動賽事分析師協會」。

張宏韶指出，台灣自2007年開放運動彩券發行以來，從電視節目到網路上，衍生出針對運動賽事分析的「分析師」行業，藉由研析各類運動賽事各項資料、數據，達到看比賽賽果更具樂趣的目的。

然而但是近年來市面上常常有不肖人員，對想要從運動彩券快速獲利以各種誇張、不實的宣傳，導致民眾對於運動彩券分析師給愈惡劣、詐騙等錯誤形象。他強調，成立「中華民國運動賽事分析師協會」，就是為了讓運動彩券市場有正確、公平公正的方向，所以結合對運動賽事專研之人員，以建立經驗交流與溝通管道、改善運動彩劵分析師體系、培養專業分析師人才、加強會員間之聯誼活動，以有益國民經濟發展為宗旨。

運動賽事分析師協會成立之後的走向，將朝著幾個目標努力：1.對於想要學習運動數據研析的人員，該協會將提供專業師資，進行學習及教育訓練。2.對於想要成為專業的運動數據研析人員，也將舉辦專業考試，考試通過者，予以認證及核發證照。3.對於想要瞭解專業運動數據分析師所提供比賽研析之民眾，將提供消費者優質平台，共創分析師與民眾共創彩劵雙贏的局面。

(中時電子報)

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