自來水管老舊 逢大路又發生水管爆裂

台中市逢甲夜市外圍的西屯區河南路二段、逢大路口附近，26日清晨發生自來水管爆裂；市議員陳淑華（右）接獲通報，聯繫自來水公司派工班到場處理。（陳世宗翻攝）

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台中市逢甲夜市外圍的西屯區河南路二段、逢大路口附近，26日清晨5時多發生自來水管爆裂！市議員陳淑華接獲逢福里長張文平通報，立即聯繫自來水公司派工班現場處理，並請西屯派出所至現場進行交管；封閉2個車道進行搶修，於11時40完成搶修，恢復正常供水。

陳淑華指出，逢甲地區河南路、福上巷附近，曾因自來水管老舊1個月爆管3次，民眾苦不堪言；經她要求下，自來水公司針對福上巷自來水管，採取兩個階段全面汰換；河南路二段這次爆管，鄰近福上巷，再次凸顯水湳地區自來水管老舊的問題。

陳淑華認為，自來水公司必須針對中市自來水管全面進行總體檢，該汰換、就汰換，以提供市民穩定的供水環境；並要求儘速汰換河南路老舊自來水管，以免影響民眾日常生活。

經發局表示，台中市整體管線體質歷經921大地震後大受影響，漏水率偏高，為改善管線老舊及漏水率問題，自來水公司104年已推動「台中地區漏水率改善施行計畫及目標」，104至111年逐年汰換640公里舊漏管線，將漏水率從104年21.60％逐年降至111年16.96％。

經發局強調，截至106年底已降低為19.71％，後續將持續與自來水公司加強橫向聯繫，除針對管線較老舊的路段儘速汰換，也加速處理意外事件，避免影響民眾日常用水穩定。

(中時 )

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