中共空軍多款戰機繞臺巡航 配圖直接畫上臺灣

2018年04月26日 14:37 中時電子報 喻華德

據中共「空軍發布」微信公眾號今日下午2時18分發布新聞，共軍今日出動轟-6K等多款軍機，執行遠洋長程飛行訓練任務。中共以「繞飛祖國寶島，用戰機航跡丈量祖國的大好河山。」描述。

今天上午，中共空軍多型戰鬥機、多型預警機、多型偵察機和轟-6K戰機，從空軍多座機場起飛，成體系開展海上方向實戰化軍事訓練。轟-6K等多型戰機編隊飛越宮古海峽和巴士海峽，實施了「繞島巡航」訓練課題。

中共「空軍發布」以「人民空軍繞飛祖國寶島」作為配圖標題，而圖片除了美編加上中共軍徽之外，刻意在左方加入臺灣本島以及共軍穿越臺灣防空識別區的航線示意，似乎與昨日美軍B-52H「精神堡壘」式轟炸機飛至我國東沙環礁具有明顯的宣傳較勁意味。

中共今日發布遠洋長程飛行訓練新聞，圖片左上角明顯可見臺灣本島及穿越臺灣防空識別區的航線。（圖/中共空軍發布）

自4月18日至今，中共空軍連續多次出動轟-6K等軍機執行遠洋長程飛行訓練任務。空軍發布以「寶島在祖國懷中，祖國在我們心中。捍衛祖國的大好河山，是人民空軍飛行員的神聖使命。繞飛祖國寶島，錘煉提升維護國家主權和領土完整的能力。」敘述。

中共近期在「戰神」宣傳片英文版結尾刻意加入花蓮清水斷崖的畫面。（圖/翻攝央視臉書）

中共空軍發言人申進科大校在空軍駐福建某空防基地表示，按照「航太一體、攻防兼備」的戰略目標，中共空軍深入開展海上方向實戰化軍事訓練，備戰打仗能力發生歷史性變化。中共空軍有堅定的意志、充分的信心和足夠的能力，捍衛國家主權和領土完整。

此外除了之前央視虎威堂的遼寧號南海訓練報導影片，中刻意加入國軍演訓畫面之外，在「戰神」宣傳片的英文版中，結尾處也刻意加入花蓮清水斷崖的影像，明顯針對我方。

截至目前為止，中華民國國防部以及日本防衛省尚未發佈新聞稿。目前中共空軍發布也僅有文字沒有影片或圖片，因此此次出海機種除轟-6K「戰神」轟炸機之外，尚未明朗。

(中時電子報)