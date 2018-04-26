出師未捷 川普「御醫」恐因酒駕丟部長資格

2018年04月26日 15:09 中時電子報 李靖棠

據美國《紐約》雜誌（New York）報導，近日引發外界高度爭議、被川普（Donald Trump）提名為新任退伍軍人部（Department of Veterans Affairs）部長的「御醫」羅尼·傑克森（Ronny Jackson），在遭爆料曾酒駕失態、並有數十名退伍美軍聯名要他退出後，白宮（White House）於今日正式表態，「川普總統留給他（傑克森）全權自行決定去留。」

缺乏管理萬人行政部門經驗的傑克森，在參議院密訪他過去多名下屬和同事後，傳出他不但曾亂開藥物，更曾在某次歡送會上喝醉開車，途中撞毀政府車輛等醜聞，讓他的立場更加尷尬且為難。

歷經三屆總統的白宮「御醫」傑克森（圖右）與前總統歐巴馬（圖左）。（圖/美國白宮）

現年50歲，擁有德州大學（University of Texas）醫學博士和海軍少將軍階的傑克森，曾是川普、歐巴馬（Barack Obama）和小布希（George Walker Bush）三屆總統的醫生，不少白宮職員對他評價不錯，但各界聽聞他被提名接掌退伍軍人部時，多數的幕僚和友人都嚇了一跳，他的經歷和經驗，勢必會在國會聽證會上，遭遇議員嚴厲挑戰和質疑。曾隨軍前往伊拉克前線服務，2006年轉調大衛營（Camp David）任職，結婚多年、育有3名子女。

美國總統川普（圖左）與原白宮醫師傑克森（圖右）。（圖/美聯社）

對於外界攻擊傑克森的言語，川普日前向媒體表示，「傑克森是優秀的人才，我會支持他，但怎麼做仍是他自己的決定。」而《華盛頓郵報》（Washington Post）更引述一名白宮官員的說法指出，傑克森對於風聲傳聞感到厭煩，對於部長提名一事感到無望，但又希望能在參院聽證會自辯澄清，對外爭取自己的清白。人才不斷離去的川普內閣，是否會出現第一個「出師未捷身先死」的部長提名人？

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(中時電子報)