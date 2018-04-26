研究「便便」得獎了！ 蟑螂大便竟具有神奇功效

2018年04月26日 15:32 中時 鐘武達

中山國小五年級資優班學生在中州科大協助下研究「蟑螂便便」的功效。（鐘武達翻攝）

研究「蟑螂的便便」得獎了！彰化市中山國小資優班學生受到書本中「你不知道的蟑螂」啟發好奇心，日前以探討蟑螂大便對植物生長反應之研究」作品《相得益蟑》參加全縣第58屆中小學科學展覽會，榮獲生物科優等及研究精神獎的佳績！

小小蟑螂專家們26日到指導老師郭懿珊的母校中州科技大學保健食品系致謝，他們說，有這樣的研究成績，都是因為有中州副教授張佑安的提供實驗室與儀器協助分析，他們也希望這項研究可以繼續。

中山國小五年級資優班王庭維、陸宥儒、林艾彤、何品諺及趙柏凱，號稱「大膽王」，不僅不怕蟑螂，為了科學展還在老師指導下「養蟑螂」。原本是為了研究驅趕蟑螂的方法，但飼養過程卻意外發現蟑螂大便具有神奇功效。

陸宥儒說，期間因趙柏凱沒有將蟑螂的便便丟到垃圾桶，反而倒進小白菜花盆，赫然小白菜竟然長得出奇的好，於是觸動他們想要知道「蟑螂大便有什麼不一樣？」

郭懿珊說，為驗證小朋友的推測，於是回到母校求助張佑安提供實驗室儀器，並帶領相關研究與分析，果然證明，蟑螂大便總氮量為2.1%，推算含有13.6%粗蛋白質，適合作為葉菜類的氮肥來源，而這項科學數據，也讓孩子參賽作品的研究更具說服力。

郭懿珊說，目前文獻上並沒有蟑螂大便對植物生長反應的研究，因此霧峰農試所得知訊息後相當重視，希望師生們可以繼續研究下去。

(中時 )