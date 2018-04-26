史上首位！金正恩將成檢閱韓國儀仗隊的北韓領導人

2018年04月26日 15:09 中時電子報 何宜玲

北韓領導人金正恩27日出席板門店南北韓峰會時，或許會經由板門店共同警備區（JSA）內韓戰軍事停戰委員會會議室正前方的北韓「板門閣」，跨越軍事分界線進入南韓。中央社記者姜遠珍板門店攝 107年4月25日

兩韓高峰會即將在明日(27日)正式展開。開幕前夕，韓國國防部說，海陸空三軍儀仗隊將會在首腦會談期間，執行禮賓任務。並且，北韓最高領導人金正恩將親自檢閱南韓三軍儀仗隊。這將是史上首次由北韓最高領導人檢閱韓國三軍儀仗隊，預計也是本次峰會最大看點之一。

根據韓聯社報導，南韓國防部25日表示，為了體現高規格禮遇和兩國互相尊重。陸海空三軍儀仗隊將基於歷史淵源、國際慣例和過去經驗，依據軍禮程序進行。過去兩韓峰會都是由南韓總統檢閱北韓軍儀仗隊，但是本次打破過去慣例，將由北韓最高領導人金正恩來檢閱韓軍的儀仗隊。這也是史上首次北韓最高領導人檢閱韓國儀仗隊。

報導說，由於板門店的空間狹小，儀仗隊檢閱儀式將會一切從簡。軍方人士則說，必須依據現場狀況才能敲定最後檢閱的規模。

本次將是南韓陸海空三軍儀仗隊第三次在兩韓高峰會執行禮賓任務。前兩次分別是在2000年和2007年，時任南韓總統的金大中和盧武鉉分別和金正日一同檢閱北韓軍儀仗隊。

(中時電子報)