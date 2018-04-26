陳抗群眾亂台大兒醫 衛福部警告：小心觸法

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「反軍改」等團體在立法院周邊陳抗活動，參與群眾亂入台大醫院與台大兒童醫院，「借坐、借宿、借過」甚至暴力脅迫讓台大很「難過」，病患與醫護人員深受其害，衛福部今（ 26）日發出最強烈譴責，希望民眾不要干擾醫療場所，否則觸法罰則「吃不完兜著走」！

衛福部表示，立院周邊陳抗的部分群眾聚集、侵入台大醫院與台大兒童醫院，嚴重影響該院急、門診及住院醫療服務，甚至造成醫護人員遭受暴力威脅，衛福部提出嚴正抗議，呼籲民眾理性表達訴求，退出醫療場所，還給病患及醫護人員安全。

如有民眾持續妨礙醫療業務執行，衛福部要求醫院應該依照「醫院發生滋擾醫療秩序或妨礙醫療業務執行案件通報與處置標準流程」，即時通報地方衛生局、警察局協助處理。

衛福部醫事司司長石崇良表示，民眾應要理性陳抗，不要妨礙醫療機構病患的收治與療養。依照醫療法第24條規定，醫院應保持環境整潔、秩序安寧，不得妨礙公共衛生及安全。為保障就醫安全，任何人不得以強暴、脅迫、恐嚇、公然侮辱或其他非法之方法，妨礙醫療業務之執行。

若是民眾違反醫療法規定，警察機關應排除或制止，如涉及刑事責任者，應移送司法機關偵辦。同法第106條規定，毀損醫療機構內關於保護生命之設備，致生危險於他人之生命、身體或健康者，處三年以下有期徒刑、拘役或新臺幣三十萬元以下罰金。

對於醫事人員或緊急醫療救護人員以強暴、脅迫、恐嚇或其他非法之方法，妨害其執行醫療或救護業務者，處三年以下有期徒刑，得併科新臺幣三十萬元以下罰金; 因而致醫事人員或緊急醫療救護人員於死者，處無期徒刑或七年以上有期徒刑; 致重傷者，處三年以上十年以下有期徒刑。

醫療溝的罰則不算輕微，主因為醫院是搶救生命的場所，醫護人員是守護健康的天使，必須給予適當維權，維護醫療環境「零暴力」。

(中時 )

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