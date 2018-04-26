拔管拔定了？ 教部將以遴選瑕疵駁回管中閔聘任案

2018年04月26日 15:13 中時電子報 莊楚雯 、陳怡如 、陳怡如

延燒近4個月的台灣大學校長遴選爭議，教育部長吳茂昆已定下明天做決定的最後期限。據透露，管中閔赴大陸違法兼職事證明確，但這一刀砍下去學術界會有太多人遭殃，因此教育部明天將以校長遴選有重大瑕疵，包括管未揭露擔任台灣大哥大獨董，台灣大副董事長蔡明興卻任遴選委員，以及台大和台灣大簽定產學合作前，管就先違法擔任獨董等，駁回管的聘任案。

台大遴選委員會1月5日選出台大財金系特聘教授管中閔為新任校長，但隨即爆出管擔任台灣大獨董爭議，以及違法赴大陸多所大學兼職的問題，消息來源指出，各項證據都顯示，管中閔赴對岸多所大學兼職，尤其是在廈門大學長期講學、擔任博士班指導教授，事證最為明確，違反《兩岸人民關係條例》、《教育人員任用條例》等法令，但若以此駁回管的聘任案，恐怕也會波及很多國立大學校長、教授，災情太慘重，因此教育部將改從台大校長遴選有重大瑕疵下手。

據了解，教育部認定的遴選瑕疵包括管在遴選階段未揭露台灣大獨董身分，台灣大副董事長蔡明興卻擔任校長遴選委員，形成「副董投獨董」的情況，而管擔任台灣大薪資報酬委員則可審核蔡明興的薪資，此一狀況已違反《行政程序法》的利益迴避原則。

此外，根據規定，大學教授擔任民間企業獨立董事，雙方必須有產學合作，但根據遴委會的資料，管中閔去年6月就出任台灣大獨董及薪資報酬委員等職，但台大直到9月才和台灣大簽定產學合作合約，管涉嫌先上車後補票。

消息來源直言，管中閔無「法」勝任台大校長一職，教育部駁回管的聘任案幾已成定局。

(中時電子報)