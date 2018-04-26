中華郵政合作咘咬舌金鑽鳳梨　1箱只賣480元

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中華郵政公司「關懷農產行銷」系列活動，即日起至5月15日止推出屏東「咘咬舌」金鑽鳳梨禮盒，每箱4顆12台斤，特惠價480元。中華郵政表示，民眾想品嚐當令最新鮮的農產品，歡迎至「郵政商城」或洽各地郵局代訂購。

中華郵政公司2014年起與全台各地小農攜手，讓郵政商城成為販售通路之一，至今已有超過260名小農、14項農產品加入合作。

為協助推廣在地優質農產品，中華郵政公司今年首度與屏東青果合作社攜手，嚴選大武山水源保護區內，以天然田菁綠肥培育，具有產銷履歷的金鑽鳳梨，每顆重達3台斤，果肉細緻、香氣濃郁，糖度高且帶有少許酸味，吃起來不咬舌，因此特別幫它取了「咘咬舌」金鑽鳳梨這個名稱，搭配文創風的外箱，自4月2日於郵政商城上架銷售，短短3個多星期已銷破萬箱。

中華郵政指出，線上商城每年約有3億元成交量，其中農產品佔12％左右，目前合作對象除橙蜜香蕃茄外，還有馬鈴薯、玉荷包、洋蔥、肚臍柑等農產。

中華郵政公司表示，小農用心栽培、友善耕種的金鑽鳳梨，果實飽滿、香甜多汁，直接食用或入菜皆宜，廣受消費者好評。小農也力挺公益，從銷售收入中每箱提撥10元捐助屏東椰子園老人養護之家，幫助在地耆老，以實質行動回饋消費者支持，歡迎民眾共襄盛舉，支持台灣農業，有意者可至「郵政商城」（https://www.postmall.com.tw）選購。

(中時 )

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