民進黨議員初選民調提名落馬 侯澄財宣布以無黨籍參選

▲74歲的侯澄財是現任議員最高齡者，但他誓言最後一戰，要打破台灣最高齡議員記錄。（程炳璋攝）

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現任議員侯澄財在民進黨初選民調中敬陪末座落馬，他立刻宣布將以無黨籍參選年底市議員選戰。（程炳璋攝）

民進黨台南市議員第2選區黨內初選民調出爐，在黨員4搶3局面中，現任民進黨議員侯澄財落馬，他立即表明將以無黨籍繼續參選年底議員選戰，自認在北門區有基本盤，有信心在最後拿下一席。

台南市第2選區將選5席市議員，民進黨在該區提名3席，共有現任議員蔡蘇秋金、前台南市觀旅局長陳俊安、新人王平川與侯澄財4人競爭，26日民調結果出爐，蔡蘇、陳、王3人各排前1、2、3名，侯中箭落馬，名列最後。

侯澄財有5屆議員資歷，74歲高齡為台南市議會現有年紀最大的議員，他在民調公布後，立刻宣布將以無黨籍身分參選年底選戰。

侯澄財表示，初選的加分法，對年輕人有利，對他這種資深議員反而不公平，自己還有多項服務還在持續中，決定參選到底，年底一戰作為人生最後一博，要以任勞任怨的服務態度，拼台灣議會史上最高齡的議員。

台南市第2選區共選5席，民進黨提名3席、國民黨提名方一峰，無黨籍有蔡秋蘭、陳朝來與現任議員謝財旺3人競逐，另有基進黨蘇鈺雯角逐。

民進黨議員評估，侯澄財挾5屆議員人脈，在北門區有基本盤優勢，其實脫黨參選有不小贏面，但可能影響到民進黨氣勢較弱的1席。

(中時 )

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