民進黨的台灣價值 人渣文本：價值勒索的工具！

從2018年出以來，許多民進黨和獨派人士都要問柯文哲什麼是「台灣價值」？。(中時資料照)

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中時電子報
/整理報導

台灣政壇在2018年初以來，最沸沸揚揚的議題是許多民進黨和獨派人士都要問柯文哲什麼是「台灣價值」？就算柯文哲表明他的價值立場，以及他的「台灣價值」就是專注市政的「台北價值」，綠營及獨派人士似乎都無法滿意他的回答。人渣文本對此指出，這些人「只是想捅人而已，並不是真的想溝通台灣價值」。

人渣文本在《雲論名人論壇》表示，台灣政治到現今一直毫無長進，就是一群政客老在玩「模糊不清的虛詞」，從「統」、「獨」到現在的「台灣價值」，請問有幾個人可以明白的定義？如果拿這問題，問那些自稱愛台灣的綠營和獨派政客來說，他們應該沒狗膽說「台灣就是個工具」。台灣這詞就是他們的「提款機」。

人渣文本指出，「這台灣價值之爭，是由深綠獨派所引發」，對他們而言，柯文哲已經背離了他們的「台獨價值」，因此他們不斷逼問柯文哲的「台灣價值」，儘管柯文哲表明現階段專注市政，他的價值是「台北價值」，獨派就是認為柯文哲的答案有錯！

什麼是「台灣價值」？人渣文本認為「在台灣努力過活時所感受到的幸福，就是台灣價值」。不過，對於那些「只想捅人」的政客們而言，「台灣價值」只是鬥爭的工具。因此，若柯文哲的「台灣價值」是做好台北市政，讓市民感到幸福，請問那些獨派，柯文哲何錯之有？反之，若獨派的「台灣價值」是追求台灣獨立，這是你們的「台灣價值」，但不能強逼別人接受你們的價值！

人渣文本總結，這些獨派認為柯文哲騙了台灣人民，「只有他們才能看見真相」，但或許搞不清楚狀況的就是這群自以為是的獨派。

(中時電子報)

文章來源：你的「台灣價值」正是一種「價值勒索」

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