賴揆：應重視製造業 要走「大肚山曲線」

2018年04月26日 15:44 中時 張理國

行政院會上午聽取「科學園區現況與發展願景」報告，行政院長賴清德引用副院長施俊吉的說法，強調台灣製造業的發展非常重要，要走「大肚山曲線」而不是傳統重視研發與品牌的「微笑曲線」；竹科管理局長王永壯表示，預估2025年全台科學園區營產值有望破3兆元。

施俊吉在2012年提出，台灣產業應該從過去重視研發、品牌，忽視製造的「微笑曲線」，改成重視製造業的「大肚山曲線」。

賴揆聽取「科學園區現況與發展願景」報告後裁示，科學園區是高科技產業的火車頭，近年來的投資及產值均持續成長，去年的營業額、出口額及從業員工數均創歷史新高，值得肯定。

科技部在報告中指出，2017年全台科學園區營收達2.46兆元，較2016年成長3.58％，產值前三大產業為積體電路、光電、精密機械，竹科管理局長王永壯則說，預估2025年產值有望破3兆元。

賴揆並裁示，各園區管理局近期配合加速投資台灣及產業創新政策，就像施俊吉所言，台灣製造業的發展非常重要，要走「大肚山曲線」而不是傳統重視研發與品牌的「微笑曲線」，因此推動半導體先進製程環境、智慧機器人自造基地及沙崙科學城等基礎設施建置，攸關未來台灣科技發展，應持續積極推動。

賴揆並說，為促進科學園區創新轉型，已送請立法院審議之「科學園區設置管理條例」修正草案，請科技部積極與立法院朝野各黨團溝通協調，早日完成修法作業。

(中時 )