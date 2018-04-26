母親節蛋糕吸睛度爆表

85度C今年推出母親節蛋糕中「旋轉木馬」另人驚豔。（馮惠宜攝）

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法布甜推出紫羅蘭藍莓和覆盆子慕斯兩種口味的頂級法式玫瑰蛋糕，並用純手工精心製作的花瓣，栩栩如生。（馮惠宜攝）
「和心茶寮」歡慶母親節5月1日起至5月13日，媽媽來店皆可免費享用京都舞姬糰子乙串。（馮惠宜攝）
日月千禧酒店「玫荔光芒」蛋糕以水晶球珍藏康乃馨、珠寶盒，且散發光芒的設計，吸引女性目光。（馮惠宜翻攝）
裕元花園酒店愛心造型的「桂香馨意」母親節蛋糕，入口即化的慕斯帶有淡淡的桂花香氣。（馮惠宜翻攝）

母親節不只餐飲業摩拳擦掌，更是烘焙業兵家必爭之地，在眼球經濟風潮下業者絞盡腦汁端出吸睛主題蛋糕，心型、玫瑰花，甚至是水晶球造型、旋轉木馬造型，還有業者祭出滿500元抽Gogoro摸彩拉抬買氣。

85度C今年推出6款母親節蛋糕，除了口味不同，「造型」也相當吸睛，其中主推的七吋「旋轉木馬」蛋糕栩栩如生，讓人為之驚艷。另搶攻市場從即日起到5月13日單筆消費滿500元，上網登錄發票，再加碼抽市價86000元的Gogoro 2 Deluxe電動機車壹台。

日月千禧酒店今年獨家打造一款集結媽媽喜好的母親節蛋糕「玫荔光芒」，除了花香果味及養生元素外，以水晶球珍藏康乃馨、珠寶盒，且散發光芒的設計，吸引女性目光。

裕元花園酒店以健康養生、在地食材推出愛心造型的「桂香馨意」母親節蛋糕，選用在地桂花結合白木耳椰子製成滑順慕斯搭配上亞麻子杏仁蛋糕搭配上檸檬脆片及鳳梨荔枝凍，入口即化的慕斯帶有淡淡的桂花香氣。

法布甜今年推出紫羅蘭藍莓和覆盆子慕斯兩種口味的頂級法式玫瑰蛋糕，從法國空運新鮮的頂級玫瑰和紫羅蘭藍莓果泥，並用純手工精心製作的花瓣，層層包複內餡，造型討喜；且為了刺激買氣，還祭出免運費、送花束、卡片、保冷袋等好康。

日本百年茶園和茶園，進軍台灣開設首家「和心茶寮」，特別引進京都舞姬糰子，取自12種日本天然豆沙：抹茶、艾草、櫻花、紀州梅、紫地瓜，以及逗趣活潑的彈珠汽水，搭配日本國產米製成的糰子，不僅好吃，造型更是吸睛，歡慶母親節5月1日起至5月13日，媽媽來店皆可免費享用京都舞姬糰子乙串。

(中時 )

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