新店模範母親黃有利 水煎包拉拔6名子女

2018年04月26日 16:12 中時 葉書宏

新北市長朱立倫（右）26日上午9時許，前往新店區訪視模範母親黃有利（左）。（葉書宏攝）

新北市長朱立倫（中）26日上午9時許，前往新店區訪視模範母親黃有利（左）。（葉書宏攝）

新北市長朱立倫（中）26日上午9時許，前往新店區訪視模範母親黃有利（左）。（葉書宏攝）

新北市長朱立倫（右）26日上午9時許，前往新店區訪視模範母親黃有利（左）。（葉書宏攝）

母親節將屆，新北市長朱立倫今（26日）上午前往新店區訪視模範母親黃有利，朱品嚐黃傳承給次子經營的老楊水煎包，除了大讚好吃外還轉身向她的子女說：「你們都是媽媽用一顆顆水煎包拉拔長大的！」一旁的子女們不斷點頭感恩，場面相當溫馨。

75歲黃女歷經喪夫喪子之痛，仍憑著毅力賣水煎包撫養6名子女長大，而且都受到二專以上的教育，她每天要提著近百斤的餡料，爬下崎嶇陡峭的石板路到攤位，兩膝蓋痛到開刀，手指揉麵團揉到變形，黃女為了子女們一點都不覺得辛苦。

黃女本姓許，名「百合子」（日文音同yuriko），小時家住基隆，因家貧被送到黃家當童養媳，報戶口時名字日文讀音為yuri，陰錯陽差被登錄為黃「有利」。因當時思念父母，常跑回家，養母一氣之下，搬到新店來住。

黃女17歲嫁給大陸來台的丈夫楊斯盛，丈夫卻在1983年因心臟病驟逝，6名兒女均在就學，家中經濟頓失依靠，黃一肩扛起家庭重擔，獨力經營煎包生意，每天只睡2小時熬夜準備餡料，並且在清晨天還沒亮時，兩手各提著50斤的餡料爬下斜坡到攤位，長期下來，雙膝蓋嚴重受創。

黃家經濟逐漸穩定時，又傳來大兒子在軍中驟逝的消息，接連遭遇喪夫喪子打擊，黃好長一段時間天天以淚洗面，她說，每當看到客人中有父子牽手來買水煎包，她就想起自己的丈夫和長子，「目屎膏不知流了多少！」但為了子女，她得咬牙苦撐。

朱立倫由社會局副局長呂春萍、新店區長林煌源、市議員劉哲彰和廣明里長張添財等陪同，前往黃有利住處祝賀。朱盛讚她真是母愛偉大，「一步一腳印，用水煎包拉拔子女長大。」一旁的黃家子女笑說：「所以我們都長得一副包子臉啊！」朱當場邀全家人29日一起到新北市政府參加模範母親表揚。

二女兒楊翠霞回憶，父親過世時，她才17歲，由於大姊身材較嬌小，因此她自告奮勇，跟著母親學做水煎包，姊弟們也都很爭氣，陸續完成大專學業，各自成家立業，現在攤位由次子楊金學夫婦接棒，早上賣高麗菜包，下午賣韭菜包，口碑遠傳，被媒體喻為「傳承一甲子的美味」。

楊金學將招牌改為「黃金脆皮水煎包」，但在招牌下仍註記「老楊煎包，創立於民國56年」，以示不忘本。

(中時 )