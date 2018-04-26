行政院文化獎 謝里法捐出獎金栽培後進 吳念真繼續寫劇本

2018年04月26日 16:12 中時 趙靜瑜

行政院文化獎頒獎典禮今(26)日舉行，行政院長賴清德親自出席頒獎給今年文化獎得主謝里法與吳念真，表揚他們對於台灣藝術的貢獻。現場以時代歌舞劇方式講述謝里法從台灣赴巴黎留學到建構台灣藝術史的部分帶出作品，以弦樂五重奏演出吳念真創作的電影及流行音樂組曲，現場質感高貴，氣氛溫馨動人。

謝里法表示，非常感謝能有今天可以站在這個台上，「我想到1964年我到巴黎，住在很小的房間，晚上八點之後看到電視有法國文學巨擘羅曼羅蘭百歲講座，我常想台灣何時可以有這樣一天？今天我就有感覺，我很像羅曼羅蘭。」

謝里法表示，他要將這一百萬持續鼓勵創作，繼續鼓勵台灣的藝術家。

「永遠的歐吉桑」吳念真則表示，得獎心情很複雜，「大家都對我好，我覺得很心虛。」吳念真說，他不像謝里法先生從小就立定志向，「我的人生工作都是遇到好朋友，認真一起做一些事情，得獎只是工作過程中意外的收穫。」吳念真謙虛謝謝大家，「謝謝評審，至少有人肯定我。」

行政院長賴清德致詞時表示，從兩位得獎者謝里法與吳念真兩位得主身上，都可以看見這些特質，代表行政院向兩位長期以來貢獻表示致敬。文化部長鄭麗君表示，謝里法與吳念真兩位得獎者超過半世紀的堅持，沒有任何補助，甚至都還沒有文建會，他們就已經在為台灣文化而努力，早就超越行政院文化獎的精神，透過這個獎向兩位感謝與致敬。

鄭麗君說，她在巴黎就認識謝里法老師，「他是台灣美術史的拓荒者，讓台灣的藝術家被國際重視，被看見。」鄭麗君說，她打電話給「全台灣最會說故事的歐吉桑」吳念真報告這件事情時，「老師還問我說，我有這麼老了嗎？」非常可愛。

今年得獎者謝里法，師大美術系畢業之後旅居法學習雕塑，後轉往美國紐約學習藝術理論與藝術史。不僅繪畫成就出色，更擁有知識分子的胸懷，早年便透過寫作，介紹西方美術思潮到臺灣，後持續關注臺灣本土美術發展，撰寫《日據時代臺灣美術運動史》，是研究日治時期臺灣美術發展的重要研究作品。後撰寫《台灣出土人物誌》，重新發掘陳澄波等人對臺灣藝文界的影響，引起讀者關注臺灣本土藝文前輩之貢獻。除此之外，謝里法也開始文學創作，小說《紫色大稻埕》拍攝為電視連續劇，受到觀眾好評，也讓臺灣的人文情懷再一次被世人認識。

引言人北藝大教授廖仁義表示，台灣有許多前仆後繼的拓荒者，不計辛勞灌溉，終於花開遍地，獲獎的謝里法正是如此。過去六十四年時間，謝里法對台灣文化做出全方位貢獻，「他既是藝術家，也是美術史家；他是小說家也是台灣文化的思想家。他的得獎，是遲來的公道。」

吳念真是礦坑之子，退伍後開始從事小說創作，晚上就讀輔大會計系，白天擔任臺北市立療養院圖書館管理員，小說大多以描繪臺灣社會中下階層人民的生活為主，刻畫入微。後與作家小野一起合作推動臺灣新浪潮電影運動，多次獲得金馬獎殊榮，擔任導演的《多桑》也在國外影展獲獎無數。近年加入綠光劇團，創作舞臺劇《人間條件》系列1至6部，成為票房歷久不衰的國民舞臺劇，被譽為「台灣的莎士比亞」。近年更從人文關懷擴大到偏鄉兒童，推動「快樂學習協會」，即將完成100個秘密基地，讓邊遠地區的孩子課後受到妥善照顧，達到文化教育平權。

(中時 )