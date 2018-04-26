丁噹挑戰音樂劇憶初戀 陳乃榮免禁慾「整個晚上都在拚」

丁噹（右）在劇中與陳乃榮有多場對手戲。（蘇蔓攝）

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丁噹（右）在劇中與陳乃榮有多場對手戲。（蘇蔓攝）

丁噹出道11年再度挑戰音樂劇《搭錯車》，今彩排開放媒體探班，擔任女主角阿美的她，因劇中與陳乃榮的多場對手戲而憶起初中暗戀；聊起開演前禁慾話題，陳乃榮笑說：「說到這個，我剛才說我整個晚上都在跟老婆拚，拚對戲！」他透露近期每天回到家都跟老婆賴琳恩對戲，夫妻倆拚到累翻，「（對禁慾）說真的，我對有我現在還挺有自信的」！一旁丁噹搞笑補槍說：「那我白天多彩（排）一點好了。」笑翻所有人。

丁噹在劇中飾演的阿美，成年後沒談過戀愛，一開始對陳乃榮無好感、討厭，到最後喜歡對方，少女情懷滿溢讓她想起初戀，「初中時喜歡、欣賞一個男同學，下課時會跑去他教室，故意走過教室看他在幹嘛，就是很可愛的樣子」，因她不敢告白，最後暗戀一年無疾而終。

陳乃榮私下常在家排練，一開始對著空氣演戲，老婆賴琳恩看不下去，主動和老公對戲， 陳乃榮說：「自己老婆是演員很好，我們會討論對白要怎麼演，她演戲時非常認真，反而是她會告訴我這邊不對，告訴我該怎麼做。」老婆有沒有關心劇中親密戲？他苦笑表示沒有，「我倒希望她吃醋，但她完全都不會，如果我可以跟丁噹在台上演到讓她吃醋，那我就成功了」。

丁噹接演此劇壓力大，但堅持每天睡6小時，「一但沒有睡好記憶力就會很差，還會長痘痘」；至於劇中養眼畫面？丁噹笑說交給陳乃榮負責，他近期每周健身3次，胸膛結實還有八塊腹肌，他說每天回家老婆會驗收身材，被唸「這個肥樣不行吧」，因此相當在意身材，也透露將在劇中會小露身材；丁噹今現場被虧福利好，她笑回「彩排時會先看一下哪邊的角度最好」。

《搭錯車》音樂劇將於7月7日、8日在台中國家歌劇院大劇院開演，7月14日、15日台北國家戲劇院，7月20日、21日高雄市立文化中心至德堂演出，購票洽ibon售票系統門市&網路開賣。

(中時 )

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