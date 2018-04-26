養大左肝切右肝 肝癌患者獲康復

亞大醫院一般外科主治醫師王銘嶼（左）、肝膽胃腸科主治醫師江承源（右）祝賀患者抗癌成功。（林欣儀攝）

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患有慢性C型肝炎的63歲吳姓男子經治療後病情獲控制，卻在定期追蹤時又發現右肝長了顆2公分大腫瘤，因他肝功能太差，施行手術風險高，醫療團隊評估後決定採取最新「ALPPS（阿爾庇式）手術」，透過改變血液流向的方式養大左肝，之後再切除右肝，目前恢復良好。

吳男表示，5年前發現自己是C肝帶原，經治療後病情穩定控制，只需定期追蹤，日前卻在進行肝臟超音波檢查時發現右側長了惡性肝腫瘤，瞬間感覺如晴天霹靂。

亞洲大學附屬醫院肝膽胃腸科主治醫師江承源指出，吳男腫瘤位置緊貼右上、右下肝臟門脈，鄰近還有右肝靜脈，醫療團隊評估不利於射頻燒灼術治療。一般外科主治醫師王銘嶼表示，吳男腫瘤生長位置特殊，即便使用肝動脈栓塞治療，日後容易造成血管侵犯，為徹底根除腫瘤，建議切除右肝。

王銘嶼指出，經檢測吳男肝臟功能，發現其代謝速度不足，若直接施行右肝全切除，可能導致肝衰竭等嚴重併發症，經討論後決定施行「ALPPS手術」，先將右側肝臟的門脈結紮，讓血液營養供應至左肝，待一段時間後左側肝臟成長至6成以上，在切除右側肝葉。

王銘嶼強調，此手術適用於保留側肝臟體積不構、無法直接切肝的患者，但原發性肝癌或轉移性肝臟惡性腫瘤者仍多使用根除手術。

(中時 )

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