山佳車站全台唯一舊新站並存 親子微旅行好去處

2018年04月26日 15:48 中時 王思慧

山佳以前盛產煤礦，為了紀念，展示當時的運煤火車頭。（王思慧攝影）

山佳站軌道剛好有彎度，列車進站時吸引鐵道迷拍攝。（王思慧攝影）

山佳站是全台唯一新舊站並存的車站。（台鐵提供）

山佳站網羅臨近景點的好山好水藏寶圖供遊客參考。（台鐵提供）

台鐵山佳車站是全台唯一百年舊站與跨站式新站並存的車站，在車站人員及里長的努力下，已將山佳車站打造為一旅遊新景點，不但有大型彩繪、還有鹿角溪公園，是親子尋寶趣的火車微旅行好去處。

山佳車站自西元1901年開始營運，早期以運煤為主，在鼎盛時期煤年運出量高達2萬5千公噸，是當時地區的經濟命脈。因車站建於日據明治年間，故天花板、窗戶、地板的氣孔,、屋頂的屋瓦、鎮瓦等皆保持1930年代的風貌，舊站目前由台鐵文化志工隊接管，透過文史知識豐富的志工導覽介紹。

為了紀念並向遊客介紹山佳，里長簡炎輝在車站周遭彩繪3D立體牆面，有當年運煤礦的場景，還有復古懷舊店面，更展示以前運煤的火車頭，吸引親子、遊客拍照留念。走路五分鐘後還有鹿角溪岸公園，乾淨的溪水能看見魚兒悠遊，一旁還有簡單的遊樂設施，讓民眾走出戶外，親近自然。

山佳站長彭綉珠表示，山佳站前面的鐵軌正好是個彎道，還有山洞，列車進站時剛好有個弧度，常吸引鐵道迷駐足攝影。為了讓更多人認識並造訪山佳站，設置周邊旅遊美景的「好山好水藏寶圖」，讓遊客們可以透過地圖輕鬆安排遊玩景點。

而位於舊站一旁的跨站式山佳新站，展現與舊站完全不同的現代化風貌，新站房落成於2011年，以帶領旅客通往「美（煤）好生活」為設計理念，採用環保永續的概念，甚至用鐵軌改裝成樑柱，建造為一新穎現代的綠建築站房。

林姓民眾說，能看見山佳站的用心，3D彩繪很寫實，會想要拍照留念，以後也願意帶小孩到這裡走走，不但能運動也可親近自然。

(中時 )