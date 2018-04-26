最壞示範！ 爺騎車接孫放學竟在車內藏毒

2018年04月26日 15:53 中時 張穎齊

蔡姓男子25日下午騎車要去接孫子放學的途中，遭到警方攔查，經訊問後坦承有攜帶毒品，將安非他命從車廂交出來，讓一旁的員警怒斥「最壞示範！」。（張穎齊翻攝）

「你要載孫下課，機車內還藏毒！」基隆市1名蔡姓男子（48歲）25日下午騎車要到七堵區某國小，準備迎接小孫子放學，途中卻遇到巡邏的員警騎車經過，他便神情慌張催油門，引起警方懷疑，於是趕緊上前將蔡男攔查，才發現他的機車內竟藏有1包安非他命，令員警忍不住斥責「最壞示範！」並依違反毒品危害防制條例將蔡男送辦。

警方調查，蔡男有吸毒前科，曾經被抓過但仍學不乖，25日下午3時許，蔡男騎車行經七堵區百六街時，突然看見第三分局百福派出所員警吳神武與周建成正在巡邏，於是心虛地猛催油門，希望離開員警視線，怎料卻是「此地無銀三百兩」，更引起員警的疑心，於是上前攔人。

吳員與周員將蔡男攔下後，只見蔡男神情緊張，直說「我要趕快去接我孫子！」，警方研判蔡男身上極有可能攜帶毒品，便好言相勸說「如果你使用毒品的話，不但會危害自己身體，更會傷害家人一生！」蔡男聞後乖乖地將藏在坐墊下的1包裝有0.31公克的安非他命交出來。

「你有孫子還一直吸毒，實在是最壞示範！」警員當下怒斥蔡男，蔡則低頭不許，相當慚愧，隨後員警也通知蔡的兒子去接就讀小二的孩子回家，蔡子接完孩子後也趕到派出所看到正在製作筆錄的父親，當場氣得指責父親做壞榜樣，讓一旁員警看了也都直搖頭。經訊後，蔡男被依違反毒品危害防制條例移送基隆地檢署偵辦。

百福派出所長林文修表示，警方為守護地方，保護社區不受毒品侵害，近日加強地方治安查緝力度和反毒、打詐宣導，配合「安居專案」的進行，以營造警民一家親，安居保安寧的美好居住環境。

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(中時 )