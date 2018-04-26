升堂！彰化地院國民參審模擬法庭登場

2018年04月26日 16:12 中時 鐘武達

國民「包公」升堂！彰化地方法院為配合即將上路的國民參審制度，26日首度舉辦「國民參與審判模擬法庭」，上午抽籤選出6名「國民法官」與2名「備位法官」，下午即針對1起已經一審宣判的殺人案進行審理，參與的國民法官正襟危坐，更期待自己不要變「恐龍」。

彰化地方法院院長蔡名曜指出，這是彰化地院50年來第1次國民參與模擬審理，「國民參與刑事審判」是司法改革重要的一步，優點是可以避免法官獨斷裁決，民意的加入更可讓法庭做出更好的判斷。

他說，這次選出的國民法官是以去年曾經到過法院參訪的社會賢達、沒有法學背景的人士為優先對象，原本寄發通知80份，最後報到有54人，當場再抽籤挑選6名國民法官及2位備位影子法官。

蔡名曜說，國民法官只要符合高中畢業、年滿23歲，無法學背景，都有資格獲選；而「國民法官」與「備位國民法官」都有一定的權限與義務，但如果違背也會受罰，尤其是，如涉要求、期約或收賄，違反保密原則等，更可能要負有期徒刑的刑責。

彰化地院第1場場國民參審模擬法庭在刑事二庭進行，除了6名國民法官、2名備位法官，庭長為紀佳良，陪席法官為張佳燉、王祥豪，彰化地檢署則是主任檢察官詹常輝與檢察官洪英丰、張嘉宏與相關「被告」、「證人」與「法警」，雖然是模擬，場面還是很嚴肅，參與的國民法官戰戰兢兢，他們也將在27日針對審理的這起殺人案，做出判決。

(中時 )