流浪狗流竄 花蓮家犬絕育補助1500元

花蓮家犬絕育經費補助開跑，補助每隻家犬1500元。（許家寧攝）

友善列印
中時
花蓮流浪狗四處流竄，縣府補助1500原供飼主為家犬絕育，盼從源頭解決控管流浪動物問題。（許家寧攝）

流浪狗「零安樂死」政策今年倉促上路，花蓮流浪犬中途之家收容犬隻爆量，流浪狗四處流竄，花蓮縣動植物防疫所今年結合中華民國保護動物協會辦理「家犬絕育經費補助」，即日起至6月25日，補助每隻家犬絕育1500元，從源頭管控犬隻減量。

花蓮縣動植物防疫所長黃詩伊說，花蓮縣收容的犬隻中，主要都是民眾棄養為主，真正的流浪犬並不多，而收容的犬隻當中，有結紮的狗卻很少，因此這些放養式且未結紮的「家犬」成了犬隻不斷繁殖的主要來源，呼籲民眾幫家中狗兒進行登記與節育。

「幫愛犬絕育是主人責任」。黃詩伊表示，目前除持續推廣飼主要為愛犬進行寵物登記外，也應為寵物絕育，這是動物保護法對飼主應盡責任的規範，而且寵物完成絕育好處多，除可避免過度繁殖，衍生其他困擾，也可預防生殖系統疾病。

她指出，今年中華民國保護動物協會辦理家犬絕育經費補助活動，提供200隻家犬絕育服務，每隻補助1500元，申請條件為飼主需年滿20歲、設籍或飼養地點於花蓮縣，申請人還要與寵物登記的飼主資料相符，且要完成寵物登記並一年內已施打狂犬病疫苗。

黃詩伊說，花蓮縣內共有27間動物醫院可協助完成絕育手術，飼主可在動植物防疫所官網下載報名表，填寫後郵寄至中華民國保護動物協會，活動依「先申請，先審核」原則，若補助款用罄時則不予以補助，詳情可電洽中華保護動物協會或花蓮動防所。

(中時 )

升堂！彰化地院國民參審模擬法庭… 2018親子藝術節 屯區藝文中心登…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。