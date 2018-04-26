流浪狗流竄 花蓮家犬絕育補助1500元

2018年04月26日 16:12 中時 許家寧

花蓮流浪狗四處流竄，縣府補助1500原供飼主為家犬絕育，盼從源頭解決控管流浪動物問題。（許家寧攝）

流浪狗「零安樂死」政策今年倉促上路，花蓮流浪犬中途之家收容犬隻爆量，流浪狗四處流竄，花蓮縣動植物防疫所今年結合中華民國保護動物協會辦理「家犬絕育經費補助」，即日起至6月25日，補助每隻家犬絕育1500元，從源頭管控犬隻減量。

花蓮縣動植物防疫所長黃詩伊說，花蓮縣收容的犬隻中，主要都是民眾棄養為主，真正的流浪犬並不多，而收容的犬隻當中，有結紮的狗卻很少，因此這些放養式且未結紮的「家犬」成了犬隻不斷繁殖的主要來源，呼籲民眾幫家中狗兒進行登記與節育。

「幫愛犬絕育是主人責任」。黃詩伊表示，目前除持續推廣飼主要為愛犬進行寵物登記外，也應為寵物絕育，這是動物保護法對飼主應盡責任的規範，而且寵物完成絕育好處多，除可避免過度繁殖，衍生其他困擾，也可預防生殖系統疾病。

她指出，今年中華民國保護動物協會辦理家犬絕育經費補助活動，提供200隻家犬絕育服務，每隻補助1500元，申請條件為飼主需年滿20歲、設籍或飼養地點於花蓮縣，申請人還要與寵物登記的飼主資料相符，且要完成寵物登記並一年內已施打狂犬病疫苗。

黃詩伊說，花蓮縣內共有27間動物醫院可協助完成絕育手術，飼主可在動植物防疫所官網下載報名表，填寫後郵寄至中華民國保護動物協會，活動依「先申請，先審核」原則，若補助款用罄時則不予以補助，詳情可電洽中華保護動物協會或花蓮動防所。

(中時 )