台獨論負面效應？身分證再設計活動網頁遭駭已關閉

2018年04月26日 16:12 中時 張理國

內政部下午證實，身分證再設計活動網頁遭駭客攻擊，目前第一名作品無法投票事宜，內政部已進行維護移除，暫時關閉網站專頁，並再強化網站及程式資安防護，將儘速再上架供票選。

蔡政府近期一連串務實台獨言論，似乎產生負面效應，內政部身分證再設計活動網頁傳出遭到大陸駭客入侵，點選投票時會跳出「該作品涉及違憲」、「分裂勢力請停止」，並導入中國網頁，內政部已關閉網站專頁。

內政部表示，票選網站自上線來，民眾投件及票選討論熱烈，也引發駭客關注並遭受多次攻擊，委外廠商已進行修復。

內政部呼籲各界，身分證再設計票選，主要著重在身分證的版面設計及欄位呈現之文化美學及創意設計。既然是中華民國國民身分證，就應該有它該有的格局及國家表徵，新版身分證的內容樣式，絕不是本次創意設計活動所能決定。

內政部表示，本次創意設計活動評審方式分初審及決審，網站票選結果為第1名之作品是「人氣獎」，另由本案評審團（聶永真設計師、台灣創意設計中心張基義先生、科技研發領域陳昭旺先生等專業人士等7位）初審選出其他7件作品連同1件「人氣獎」進入決審，再由評審團及本部及文化部代表共9人決審出「創意獎」及「設計獎」各1位，只有「設計獎」之作品將作為未來新式身分證版面美學設計的參考。

內政部表示「身分證明文件再設計」票選官網遭受攻擊，被植入不當連結網址，目前已暫時關閉網站，強化資安檢查及維護後再行開放，同時我們呼籲理性參與討論與票選，切勿因立場不同作出任何不利於他人之行為，亦請不要散播他人個資，避免犯法。

(中時 )