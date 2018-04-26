全家出遊鬧空城 惡賊光臨洗劫50萬

簡嫌在台北市北投區家中被逮。（張穎齊翻攝）

友善列印
中時
簡嫌砸破被害人車窗，洗劫財物。（張穎齊翻攝）
簡嫌被移送基隆地檢署偵辦。（張穎齊翻攝）

囂張惡賊！基隆市1名簡姓男子，有毒品、竊盜等前科，長期在外遊蕩，鎖定目標下手，本月5日見七堵區1名被害人全家出遊，沒有開車，認為時機成熟，便將該輛車窗給砸破，偷取車中財物，還利用偷來的鑰匙跑到被害人家裡洗劫，共得手50萬元，被害人返家後嚇得報警，警方於是成立專案小組，並於25日逮捕簡嫌，依法送辦。

警方調查，簡嫌利用清明連假期間，伺機在新北市瑞芳區濱海公路一帶，鎖定1輛高級名車，並打破車窗行竊，將車內的皮夾、鑰匙偷走，不僅如此，簡嫌觀察被害人已久，亦得知被害人在七堵區的住所，於是用鑰匙闖入被害人家中，將鑽石、金飾等財物竊取，價值約50萬元。

被害人連假結束，開開心心地返家時，驚見住處已被闖空門，自己的愛車也被砸破洗劫，嚇得趕緊報案，基隆市三分局獲報後，火速與新北市瑞芳分局成立專案小組，並向基隆地檢署檢察官黃佳權報請指揮偵辦，經多日抽絲剝繭下鎖定簡嫌，追查出簡嫌藏匿位置後，伺時機成熟，25日於台北市北投區持拘票當場逮捕簡嫌，並依竊盜罪移送基隆地檢署偵辦。

★中時電子報關心您：保護自己、遠離毒品！

(中時 )

最壞示範！ 爺騎車接孫放學竟在… 焚殺博士生判死 最高法院撤銷發…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。