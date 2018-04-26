全家出遊鬧空城 惡賊光臨洗劫50萬

2018年04月26日 16:56 中時 張穎齊

簡嫌砸破被害人車窗，洗劫財物。（張穎齊翻攝）

簡嫌被移送基隆地檢署偵辦。（張穎齊翻攝）

囂張惡賊！基隆市1名簡姓男子，有毒品、竊盜等前科，長期在外遊蕩，鎖定目標下手，本月5日見七堵區1名被害人全家出遊，沒有開車，認為時機成熟，便將該輛車窗給砸破，偷取車中財物，還利用偷來的鑰匙跑到被害人家裡洗劫，共得手50萬元，被害人返家後嚇得報警，警方於是成立專案小組，並於25日逮捕簡嫌，依法送辦。

警方調查，簡嫌利用清明連假期間，伺機在新北市瑞芳區濱海公路一帶，鎖定1輛高級名車，並打破車窗行竊，將車內的皮夾、鑰匙偷走，不僅如此，簡嫌觀察被害人已久，亦得知被害人在七堵區的住所，於是用鑰匙闖入被害人家中，將鑽石、金飾等財物竊取，價值約50萬元。

被害人連假結束，開開心心地返家時，驚見住處已被闖空門，自己的愛車也被砸破洗劫，嚇得趕緊報案，基隆市三分局獲報後，火速與新北市瑞芳分局成立專案小組，並向基隆地檢署檢察官黃佳權報請指揮偵辦，經多日抽絲剝繭下鎖定簡嫌，追查出簡嫌藏匿位置後，伺時機成熟，25日於台北市北投區持拘票當場逮捕簡嫌，並依竊盜罪移送基隆地檢署偵辦。

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(中時 )