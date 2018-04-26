2018親子藝術節 屯區藝文中心登場

2018年04月26日 16:16 中時 馮惠宜

台中市屯區藝文中心「2018親子藝術節系列活動」自5月5日起正式開跑，今年主題「用身體說話」以感官互動探索親子間的溝通方式以及身體語彙的奧妙，系列活動包含小事製作、無獨有偶工作室劇團、飛人集社劇團以及大開劇團的優質演出，還有親子工作坊、校園巡演以及親子市集、DIY體驗、互動裝置等活動，邀請市民攜家帶眷共同參與，增進親子間情感交流。

台中市文化局副局長黃名亨表示，5月5日至6月2日為期近一個月的親子藝術節，特別邀請前台北藝術節的專案經理－陳汗青協力策劃演出節目，內容豐富多元。此次的親子藝術節將運用大量的肢體語言，來呈現故事的精采性。

戶外免費活動將於5月6日週日下午3時登場，邀請擅長用肢體來表達語言和情緒揮灑的「小事製作」於戶外露天劇場演出『小提包』，當天還有小本市集、玩樂紙迷宮、互動城堡裝置供親子同樂，也特別規劃了2場彩繪城堡DIY活動，讓小朋友畫出最有創意的夢想城堡。

5月12日週六下午2時30分邀請以精緻戲偶工藝著稱的「無獨有偶工作室劇團」，於屯區藝文中心演藝廳演出年度鉅作『雪峰村上的惡人廟』，結合偶戲、摺紙、光影、機關，帶來超現實動漫風格的魔幻冒險故事。

5月26日、27日一連三場，邀請「飛人集社劇團」帶來近距離台法偶戲小劇場「長大的那一天」。活動詳情請上屯區藝文中心官網／台中市屯區藝文中心臉書粉絲專頁查詢。

(中時 )