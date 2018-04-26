2018親子藝術節 屯區藝文中心登場

台中市屯區藝文中心「2018親子藝術節系列活動」自5月5日起正式開跑，其中無獨有偶工作室劇團帶來精采的演出。（馮惠宜攝）

友善列印
中時

台中市屯區藝文中心「2018親子藝術節系列活動」自5月5日起正式開跑，今年主題「用身體說話」以感官互動探索親子間的溝通方式以及身體語彙的奧妙，系列活動包含小事製作、無獨有偶工作室劇團、飛人集社劇團以及大開劇團的優質演出，還有親子工作坊、校園巡演以及親子市集、DIY體驗、互動裝置等活動，邀請市民攜家帶眷共同參與，增進親子間情感交流。

台中市文化局副局長黃名亨表示，5月5日至6月2日為期近一個月的親子藝術節，特別邀請前台北藝術節的專案經理－陳汗青協力策劃演出節目，內容豐富多元。此次的親子藝術節將運用大量的肢體語言，來呈現故事的精采性。

戶外免費活動將於5月6日週日下午3時登場，邀請擅長用肢體來表達語言和情緒揮灑的「小事製作」於戶外露天劇場演出『小提包』，當天還有小本市集、玩樂紙迷宮、互動城堡裝置供親子同樂，也特別規劃了2場彩繪城堡DIY活動，讓小朋友畫出最有創意的夢想城堡。

5月12日週六下午2時30分邀請以精緻戲偶工藝著稱的「無獨有偶工作室劇團」，於屯區藝文中心演藝廳演出年度鉅作『雪峰村上的惡人廟』，結合偶戲、摺紙、光影、機關，帶來超現實動漫風格的魔幻冒險故事。

5月26日、27日一連三場，邀請「飛人集社劇團」帶來近距離台法偶戲小劇場「長大的那一天」。活動詳情請上屯區藝文中心官網／台中市屯區藝文中心臉書粉絲專頁查詢。

(中時 )

流浪狗流竄 花蓮家犬絕育補助150…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。