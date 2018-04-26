見大陸急起直追 美國陸軍投入電磁砲研發

美國陸軍加入電磁砲的研發，希望成為新的陸戰武器。(圖/通用原子)

友善列印
中時電子報

上個月，一艘中國大陸登陸艦疑似安裝電磁砲的照片在網上流傳，這已引起美國的警覺，決定繼續研發該項科技。通用原子公司(General Atomics)已獲得了為陸軍開發電磁炮技術的合約，要追求尖端武器取得技術優勢，以對付先進的潛在對手。

國際防衛雜誌(national defense magazine)報導，電磁砲全稱是電磁軌道砲(railgun)，是一種在導軌內以，電流產生的強大磁場，推送拋射物，其原理和磁浮列車是相似的。該技術理論上能夠使射彈推送到5馬赫（每小時6100公里）或是更快的速度，當系統成熟後，它們的射程和殺傷力，將比現有的標準火砲更強大。自20世紀90年代以來，通用原子公司就在研發電磁軌道炮技術，終於在2012年向美國海軍展示了一個原型，之後的4至5年裡，持續精進功率與加速能力。

原本是美國海軍在投資研發，並且計畫安裝在大型匿蹤驅逐艦朱瓦特級(DDG 1000)上，但是朱瓦特級的數量刪減到只剩3艘，所以海軍有點猶豫要不要繼續電磁砲研發，曾經在去年打算中止。好消息是，現在美國陸軍也對電磁砲有了興趣，決定與通用原子簽約研發。

美國陸軍參謀官馬克．米爾利(Mark Milley)在最近的一次預算聽證會上表示：「電磁砲是重要的新武器研究領域，我們陸軍一直希望有遠距離精確射擊能力的新大砲。」

位在華盛頓特區的新美國智庫軍事技術專家彼得．辛格(Peter W. Singer)指出：「電磁炮可攻可守，對於空中和飛彈防禦也很有效果，因為它可以大幅度防禦成本，傳統的飛彈攔截器每一枚可能花費數百萬美元，但是電磁炮預計每次射擊只需要幾萬美元。」

鑑於俄國與中國大陸都在研發高馬赫武器，包括高超音速滑翔載具，以及極超壓噴射引擎，這些武器的速度以目前的科技水準，幾乎是無法防禦的，也因此美國國防部決定將超高速武器做為研發的首要目標。

普丁在上個月介紹未來的俄國軍事，其中包括5馬赫的超高速飛彈，可以攻擊美國航空母艦。而中國大陸的軍事論壇上也出現一張照片：一艘坦克登陸艦上，安裝一個巨大的砲塔，可能是大陸版本的電磁軌道炮。辛格說：「我們不知道這照片的武器是什麼，也許只是虛張聲勢，也許只是一個模型，但也可能他們取得相關技術。」

辛格曾在2015年寫過一本假想戰爭小說《幽靈艦隊》(Ghost Fleet，與奧古斯特．柯爾合著)，這部小說描繪了美國與中國大陸在不久的將來爆發了高科技戰爭，其中，美國海軍的驅逐艦就是以電磁砲來扭轉局勢。

通用原子要為陸軍設計電磁砲，尺寸就必須縮小，在大約10年前，電磁砲的體積仍然相當巨大，所以陸軍沒有興趣，但是現在體積已縮小了8倍，有可能安裝機動戰術卡車上，並且混合動力驅動裝置供電。

目前規畫的陸用型電磁砲射程範圍超過95公里，預計每分鐘可以射擊20發，而且還可以技術和材料的改進而提升射程和射速。

(中時電子報)

文章來源：Army’s Pursuit of Electromagnetic Railguns Heats Up

更多軍事戰略，都在中時軍事頻道
日空自在福岡 實施愛國者-3飛彈…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。