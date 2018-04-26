見大陸急起直追 美國陸軍投入電磁砲研發

2018年04月26日 16:20 中時電子報 江飛宇

上個月，一艘中國大陸登陸艦疑似安裝電磁砲的照片在網上流傳，這已引起美國的警覺，決定繼續研發該項科技。通用原子公司(General Atomics)已獲得了為陸軍開發電磁炮技術的合約，要追求尖端武器取得技術優勢，以對付先進的潛在對手。

國際防衛雜誌(national defense magazine)報導，電磁砲全稱是電磁軌道砲(railgun)，是一種在導軌內以，電流產生的強大磁場，推送拋射物，其原理和磁浮列車是相似的。該技術理論上能夠使射彈推送到5馬赫（每小時6100公里）或是更快的速度，當系統成熟後，它們的射程和殺傷力，將比現有的標準火砲更強大。自20世紀90年代以來，通用原子公司就在研發電磁軌道炮技術，終於在2012年向美國海軍展示了一個原型，之後的4至5年裡，持續精進功率與加速能力。

原本是美國海軍在投資研發，並且計畫安裝在大型匿蹤驅逐艦朱瓦特級(DDG 1000)上，但是朱瓦特級的數量刪減到只剩3艘，所以海軍有點猶豫要不要繼續電磁砲研發，曾經在去年打算中止。好消息是，現在美國陸軍也對電磁砲有了興趣，決定與通用原子簽約研發。

美國陸軍參謀官馬克．米爾利(Mark Milley)在最近的一次預算聽證會上表示：「電磁砲是重要的新武器研究領域，我們陸軍一直希望有遠距離精確射擊能力的新大砲。」

位在華盛頓特區的新美國智庫軍事技術專家彼得．辛格(Peter W. Singer)指出：「電磁炮可攻可守，對於空中和飛彈防禦也很有效果，因為它可以大幅度防禦成本，傳統的飛彈攔截器每一枚可能花費數百萬美元，但是電磁炮預計每次射擊只需要幾萬美元。」

鑑於俄國與中國大陸都在研發高馬赫武器，包括高超音速滑翔載具，以及極超壓噴射引擎，這些武器的速度以目前的科技水準，幾乎是無法防禦的，也因此美國國防部決定將超高速武器做為研發的首要目標。

普丁在上個月介紹未來的俄國軍事，其中包括5馬赫的超高速飛彈，可以攻擊美國航空母艦。而中國大陸的軍事論壇上也出現一張照片：一艘坦克登陸艦上，安裝一個巨大的砲塔，可能是大陸版本的電磁軌道炮。辛格說：「我們不知道這照片的武器是什麼，也許只是虛張聲勢，也許只是一個模型，但也可能他們取得相關技術。」

辛格曾在2015年寫過一本假想戰爭小說《幽靈艦隊》(Ghost Fleet，與奧古斯特．柯爾合著)，這部小說描繪了美國與中國大陸在不久的將來爆發了高科技戰爭，其中，美國海軍的驅逐艦就是以電磁砲來扭轉局勢。

通用原子要為陸軍設計電磁砲，尺寸就必須縮小，在大約10年前，電磁砲的體積仍然相當巨大，所以陸軍沒有興趣，但是現在體積已縮小了8倍，有可能安裝機動戰術卡車上，並且混合動力驅動裝置供電。

目前規畫的陸用型電磁砲射程範圍超過95公里，預計每分鐘可以射擊20發，而且還可以技術和材料的改進而提升射程和射速。

(中時電子報)