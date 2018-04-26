變髮圖強 劉曉玫及肩短髮清新亮相

2018年04月26日 16:25 中時 許家寧

東服中心執行長許傳盛（右）送上補品，讓劉曉玫有體力打選戰。（許家寧攝）

劉曉玫拜會初選對手許傳盛，互相交流縣政願景。（許家寧攝）

正式成為民進黨縣長參選人的劉曉玫（右）拜會許傳盛，營造團結氣勢。（許家寧攝）

甫獲得民進黨徵召參選花蓮縣長的縣議員劉曉玫，26日向過去爭取提名的行政院東部服務中心執行長許傳盛請益縣政願景，營造團結氣勢，一頭長髮的劉曉玫以及肩短髮現身，許也熱情握手送上補品，期勉劉曉玫努力攻下灘頭堡，找回花蓮正確發展道路。

民進黨中執會正式提名劉曉玫迎戰國民黨立委、縣長夫人徐榛蔚，劉曉玫第一站就向黨內競爭對手執行長許傳盛請益，劉曉玫特意剪掉了20公分頭髮，讓人眼睛一亮，兩人相談甚歡，許還送上一盒人參補品，這場艱困的選戰需要更好的體力。

「花蓮有好山好水，但好可惜。」許傳盛表示，台灣其他地方都在進步發展，花蓮卻還在原地踏步，縣府並未扮演領頭羊的角色，還把很多經費糟蹋掉，這是最可惜的，稱讚劉曉玫是有Power及勇氣的候選人，花蓮需要一個好縣長，帶領花蓮繼續往前走。

劉曉玫也對花蓮災後重建提出看法，她肯定縣府在永久屋動土高效率，但認為政府應該多傾聽災民的聲音，加上這筆建造經費來自各界愛心，既然在周一已核發建造，住戶關心的房屋圖樣、初步架構圖卻「通通看不到」，對外界實在說不過去。

劉曉玫認為，花蓮還缺少一個廉能的好縣長，強調縣政並非不能監督與討論，也不屬於個人或家族，花蓮人對縣長的批評仍有保留跟畏懼，她會怒力做得更好，帶領花蓮民眾「全民共治」，一同參與花蓮的未來，找回花蓮正確的價值。

(中時 )