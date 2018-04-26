16年前后豐大橋殺人案 高分院開庭再審

2018年04月26日 16:33 中時 林欣儀

16年前發生在台中后豐大橋的安親班女教師陳琪瑄命案，其男友王淇政及友人洪世緯因被控殺死陳女，分別遭判刑15年、12年6月定讞，但因監察院、檢方都認為此案有疑義，最高法院二月間裁定再審，台中高分院26日首度開庭審理，兩名被告都喊冤、盼法官還他們清白。

后豐大橋命案再審首度召開準備程序庭，王淇政、洪世緯在親人及律師陪同下出庭。王淇政表示，獲釋後回到「振興醒獅團」工作，目前抱持平常心看到此案，但沒有做的事、為何要承認？只希望能澄清冤屈，讓家人別再受人指指點點。

從事太陽板安裝工作的洪世緯則強調自己當時根本不在現場，不知道事情經過，現在只希望再審能還自己公道，也完成母親遺願。

這起事件發生在2002年，王男與陳女約在后豐大橋談判分手事宜，最後陳女卻墜橋身亡，洪則打電話報案，當警方到場時王、洪皆在現場，兩人被控殺人，但2004年檢方做出不起訴處分後，原告律師找來事發時在橋下釣魚的證人王清雲作證，王、洪隔年被依殺人罪起訴，並於2009年三審定讞。

多年來，兩人家屬四處陳情，監察院也認為此案有冤情，檢方更三度提出非常上訴，最高法院認為此案唯一證據是王清雲的說詞，但其供詞前後不一，裁定再審。

(中時 )