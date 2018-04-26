16年前后豐大橋殺人案 高分院開庭再審

16年前后豐大橋命案，台中高分院今天重啟再審。（本報系資料照）

友善列印
中時

16年前發生在台中后豐大橋的安親班女教師陳琪瑄命案，其男友王淇政及友人洪世緯因被控殺死陳女，分別遭判刑15年、12年6月定讞，但因監察院、檢方都認為此案有疑義，最高法院二月間裁定再審，台中高分院26日首度開庭審理，兩名被告都喊冤、盼法官還他們清白。

后豐大橋命案再審首度召開準備程序庭，王淇政、洪世緯在親人及律師陪同下出庭。王淇政表示，獲釋後回到「振興醒獅團」工作，目前抱持平常心看到此案，但沒有做的事、為何要承認？只希望能澄清冤屈，讓家人別再受人指指點點。

從事太陽板安裝工作的洪世緯則強調自己當時根本不在現場，不知道事情經過，現在只希望再審能還自己公道，也完成母親遺願。

這起事件發生在2002年，王男與陳女約在后豐大橋談判分手事宜，最後陳女卻墜橋身亡，洪則打電話報案，當警方到場時王、洪皆在現場，兩人被控殺人，但2004年檢方做出不起訴處分後，原告律師找來事發時在橋下釣魚的證人王清雲作證，王、洪隔年被依殺人罪起訴，並於2009年三審定讞。

多年來，兩人家屬四處陳情，監察院也認為此案有冤情，檢方更三度提出非常上訴，最高法院認為此案唯一證據是王清雲的說詞，但其供詞前後不一，裁定再審。

(中時 )

焚殺博士生判死 最高法院撤銷發… 台灣最美的風景？ 百人搶芒果失…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。