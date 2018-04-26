《時來運轉》運彩報報 - 塞爾提克進攻密爾瓦基 主推大分

2018年04月26日 16:25 中時電子報 尉遲佩玉 、 盧品青

本周五只有一場NBA賽事，就是上午08:00開打的塞爾提克對戰公鹿，這也是季後賽首輪對戰之中第一個進入Game 6(第六戰)的對戰組合！巧合的是兩支隊伍球衣的主色系都是綠色，因此也有球迷稱此系列賽為綠色內戰。本役(G6)將在公鹿主場進行，若是塞爾提克獲勝則直接晉級第二輪；公鹿守下主場勝利的話，雙方將於4/29進行系列賽最終第七戰。

塞鹿前兩戰在塞爾提克的主場波士頓TD花園體育館進行，塞爾提克進攻多點開花第一戰得分共有五人上雙、第二戰更是高達六人，反觀公鹿僅由主將字母哥(Giannis Antetokounmpo)與前鋒米爾頓(Khris Middleton)兩人支撐大局，正所謂雙拳難敵四手，首兩戰公鹿以二比零落後塞爾提克。

三、四兩戰公鹿回到主場一改進攻模式，球權移轉流暢並讓極具天賦的四年級生帕克(Jabari Parker)有更多發揮的空間，更重要的是限制了塞爾提克的三分攻勢！要知道三分球可是綠衫軍十分倚賴的武器，他們本季例行賽平均三分命中率是37.7%(聯盟僅次於勇士的39.1%)，系列賽三四兩戰命中率則剩下不到34%，公鹿在主場打出一波兩連勝追平系列賽。第五戰公鹿字母哥遭到塞爾提克嚴密看防，全場僅出手十次，再加上其餘隊友手感冰冷，公鹿整體命中率僅36.8%，最終以5分之差不敵塞爾提克。

兩隊實力平分秋色明日之戰勝負難料，建議投注不讓分高賠的一方，說不定會有意想不到的驚喜。大小玩法方面，系列賽前五戰盤口平均大小分數值落在203.5分左右，值得注意的是共開出了四次大分賽果！兩隊雖然同樣善於防守，但是得起分來也毫不手軟，明日關鍵第六戰主推大分。

(中時電子報)