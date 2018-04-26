《時來運轉》運彩報報 - 洋基、運動家 最適合買大

2018年04月26日 16:29 中時電子報 尉遲佩玉 、 盧品青

美國職棒進行將近一個月，累積的數據逐漸反映出各隊本季態勢，某些球隊守不住失分只好靠攻擊求勝的趨勢越來越明顯，這點和運彩受歡迎的「大小」玩法有莫大關聯，本週就為大家介紹。

我們從團隊投手自責分率這項數據先做第一道篩選：目前總失分在100以上的球隊共11隊約佔1/3，可將其解釋為最不擅於控制失分的一群隊伍，這當中分佔第10與11名的洋基、運動家兩隊，自責分率4.30和4.37也恰巧處於團隊榜末1/3的臨界點，再把他們兩隊的攻擊數據拿來比較，洋基總得分113分排名全聯盟第6，運動家114分排行第4，且運動家團隊打擊率位居全聯盟次席，洋基則居第7屬前段班，是典型的投手壓制力弱，必須靠攻擊來搶勝的隊型。

將上述兩項數據均分到已出賽場次來分析：換算後得到運動家場均得5.2分、失4.9分，洋基場均得5.7分、失5.0分，已經比主客隊大小盤口均值3.5~4.5明顯為高。再將兩隊得失分加總，一場比賽可說對手和自己合計都能拿約10分，也比MLB大小開盤均值偏高的9.5還多，看到這，有經驗的球迷彩迷都不難理解，有他們在對戰組合中的場次，基本上投注「大」分絕對是命中率較佳的選擇！

運動家與洋基場均失分表

運動家與洋基目前戰績勝率都在五成上下，並在各自所屬分區排名中段班，以爭取勝場的角度來看，兩隊現階段投手調整應無法立即有顯著的止血方法，但可以靠打線陣容的發揮來均衡失分狀況：運動家「魔球」攻略從團隊上壘與串連安打為主，洋基則靠賈居、史坦頓兩門巨砲貢獻全壘打進帳分數；加上越往夏季全聯盟攻擊上升趨勢將越白熱化，因此「大者恆大」應能持續好一陣子。推薦彩迷不妨追隨這兩支球隊的後續系列賽，專就「大小」玩法進行串關，有機會穩定賺取獎金。

(中時電子報)