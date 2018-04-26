台灣最美的風景？ 百人搶芒果失控 綠色隧道修樹撿芒果喊停

2018年04月26日 16:42 中時 周麗蘭

公所ˇ出動吊車砍芒果枝，以為民眾會乖乖聽話撿。（周麗蘭攝）

古坑鄉綠色隧道兩側的芒果樹今年結實累累，樹枝負擔沉重有斷枝風險，古坑鄉公所26日出動吊車修剪，開放民眾撿芒果，是綠色隧道史上第一遭，沒想到工人一鋸斷樹枝，民眾蜂擁而上，修剪作業臨時喊停，後續不再公告修樹時間。

綠色隧道是舊台三線，20幾年前道路拓寬，2.5公里長的40年老芒果樹差點被砍，在地方人士陳情下另闢外環道，刀下留樹，20年來漸漸發展為休閒去處，如今是古坑鄉最知名景點之一。

古坑綠色隧道芒果樹出動吊車修剪，開放民眾撿拾芒果，沒想到引來大批人潮搶芒果，最後臨時喊停。（周麗蘭攝

樹齡60年的老芒果樹是古坑鄉湳仔村民所種，但公共造產屬於古坑鄉公所，早年公所招標採收芒果，但因結實率不佳，或屢被路人敲打，綠色隧道的芒果已10幾年沒賣過，任由路人撿拾，但危及道路交通安全。

今年芒果結果率特好，為避免成熟時引來更多人打芒果、撿芒果，公所提早修樹打下芒果青，公告歡迎民眾撿拾，也可攜帶打芒果工具自己打。

不少歐巴桑、歐吉桑得知有免費芒果青可撿，26日9點多拿著塑膠袋、菜籃在工程車旁虎視眈眈，任何一顆芒果落下都引起騷動，工人一鋸斷樹枝，民眾就蜂擁而上，不顧頭上還有工人在鋸樹。

修剪工人只有兩輛車，撿芒果的民眾超過百人，公所人員一再拜託發令才能動手，但完全擋不住民搶攻的衝動，工人大吼氣得摔指揮棒宣布不修了，但不少民眾仍原地守候，甚至自製敲芒果工具，不輕言放棄。

古坑公所表示，現場秩序失控，恐有造成意外之虞，不得不暫時收工，擇期再修剪，但不會再公告。

(中時 )