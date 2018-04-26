《時來運轉》運彩報報 - NHL季後賽第二輪賽事蓄勢待發

2018年04月26日 16:34 中時電子報 尉遲佩玉 、 盧品青

2017-18賽季國家冰球聯盟（NHL）季後賽首輪26日結束，除了波士頓棕熊與多倫多楓葉纏鬥7場才分出勝負外，其他7組對戰少則4場多則6場，都是由熱門球隊順利勝出，以下為第二輪4組對戰的參考數據和簡評。

東區

坦帕灣閃電 vs. 波士頓棕熊

東區龍頭閃電在首輪沒有遭遇意外，雖然例行賽對紐澤西魔鬼3戰全敗，但到了季後賽閃電拿出真本事，以4勝1敗淘汰魔鬼順利晉級，第二輪對手是同為大西洋組的波士頓棕熊。棕熊對楓葉前6仗雙方都是贏2個主場1個客場，第7戰棕熊在前2節也未能把握主場優勢，一度以3：4落後，直第3節才連進4球逆轉戰局。閃電與棕熊在季後賽曾交手一次，2011年的東區冠軍戰，打滿7場由棕熊勝出。本季例行賽兩隊交手4場，棕熊先贏前3場，4月4日的最近一場交鋒，則是閃電在主場4：0扳回一城。

華盛頓首都 vs. 匹茲堡企鵝

首都在首輪季後賽贏得辛苦，4勝2敗淘汰哥倫布藍衣看似有些差距，但6場比賽有4場打進延長賽才分出勝負，首都更是一開始就連輸兩個主場，第3戰作客哥倫布打到第2次延長才攻下致勝球3：2險勝，也因為這一勝首都開啟逆轉模式，連贏4場晉級。企鵝與費城飛人的首輪季後賽同樣打6場，企鵝也以4勝2敗過關，有趣的是，這兩個對戰組合都各有5場比賽由客隊獲勝。首都與企鵝已經是連續第3年在季後賽第二輪交鋒，也是雙方第11次在季後賽碰頭，前10次系列賽有9次由企鵝勝出，包括去年企鵝4勝3敗淘汰首都。本季例行賽雙方對壘4場，各拿下2勝平分秋色。

西區

納許維爾掠奪者 vs. 溫尼伯噴射機

掠奪者上季首度打進史坦利盃決賽，可惜功虧一簣不敵企鵝與冠軍失之交臂，本季捲土重來拿到例行賽最佳戰績。掠奪者首輪以4勝2敗淘汰科羅拉多雪崩，原本第5戰在主場就有機會提前收拾對手，但卻被雪崩在第3節最後5分鐘內連進2球逆轉，直到第6戰作客大勝5：0才如願。噴射機延續在例行賽對戰的優勢，以4勝1敗輕鬆解決明尼蘇達荒野，3個主場全勝絕對是關鍵。掠奪者與噴射機從未在季後賽交手，本季例行賽則有5場對壘，掠奪者3勝2敗稍佔上風，而兩隊都曾在主場被對手拿下1勝。

維加斯黃金騎士 vs. 聖荷西鯊魚

黃金騎士是北美職業運動裡第一支在拉斯維加斯成立的球隊，靠著NHL給他們的特別選秀（可從其他30隊的非保護名單中各選1人），黃金騎士第一個賽季就成了各隊的眼中釘，不僅以太平洋組第一名晉級季後賽，更在首輪直落4場淘汰外卡球隊洛杉磯國王。不過黃金騎士第二輪的對手不好惹，鯊魚雖然只是太平洋組第3名出線，但例行賽最後6輪吞下5敗，才被黃金騎士拉開8分的領先差距。鯊魚在季後賽首輪對戰同組第2名的安納罕鴨，同樣以直落4橫掃對手。第一年打NHL的黃金騎士當然沒有與任何球隊有季後賽交手紀錄，本季例行賽4場對壘，黃金騎士3勝1敗領先，但雙方各有一場延長勝，另兩場黃金騎士合計也只贏鯊魚3分（3:2、5:3），也算是一組勢均力敵的對戰戲碼。

(中時電子報)