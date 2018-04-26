蔡培慧南投服務處茶會 免費提供法律諮詢

2018年04月26日 16:50 中時 楊樹煌

▲立委蔡培慧（中）在法律諮詢服務茶會頒發聘書給紀育泓律師（左），右為李曉蕎律師。（楊樹煌攝）

立法委員蔡培慧為擴大選民服務，今26日在草屯鎮太平路蔡培慧南投服務處，與台中慧聖律師事務所合作，舉行法律諮詢服務茶會，未來將免費提供鄉親法律相關諮詢，開幕茶會中，李曉蕎、黃佑翔及紀育泓律師也都到場，並期待能貢獻專長，竭誠為南投鄉親服務。

立委蔡培慧今天在法律諮詢服務茶會中指出，南投縣有許多傑出青年，雖在外地工作，仍念茲在茲南投鄉親，尤其來自竹山，畢業臺大法律系的紀育泓律師等都期待能奉獻所長，為地方服務，所以特別在南投服務處增設法律咨詢服務，讓這群優秀的年輕律師能返鄉為基層貢獻心力。

南投縣長參選人洪國浩今也趕至會場，並讚揚紀育泓等傑出的鄉親律師，學有所成之際，還能心繫家園，返鄉為鄉親提供服務；7年級的紀育泓律師表示，他的專長是一般民刑事訴訟案件、家事案件、訴願、行政訴訟及醫療糾紛等，希望鄉親們如遇到各式各樣的法律問題，能藉由他們提供的專業諮詢，獲得幫助。

對民法、刑法、商事法各有專精並嫺熟中小企業法律規範的李曉蕎律師、黃佑翔律師今天也都應邀列席法律諮詢服務茶會，李律師強調「因許多人對法律陌生，所以蔡培慧委員才在服務開啟免費法律諮詢，希望能有效協助民眾。」

免費法律諮詢將在五月份開始，每個月第1個禮拜的周五下午3-5時，首場諮詢為5月4日，歡迎南投鄉親多加利用。

(中時 )