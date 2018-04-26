豐原醫院35週年院慶 成立核醫造福地方

衛服部豐原醫院慶祝成立35年，並宣布核子醫學科成立及門診自助繳費機啟用。（王文吉攝）

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豐原醫院院長賴慧貞（右三）與貴賓切蛋糕，慶祝成立35周年。（王文吉攝）
衛服部豐原醫院斥資1600萬元採購單光子斷層掃描儀，成立核子醫學科，可提高疾病診斷精確性，造福在地民眾。（王文吉攝）
豐原醫院啟用門診自助繳費機啟用，約3分鐘即可完成繳費，除節省行政人力外，更可縮短民眾的等候時間。（王文吉攝）

衛服部豐原醫院26日舉辦35週年院慶活動，由院長賴慧貞與貴賓切蛋糕慶生，並宣布核子醫學科成立及門診自助繳費機啟用。院方表示，為提供民眾高品質醫療服務，特斥資1600萬元採購單光子電腦斷層掃描儀，可提高影像清晰度和疾病診斷精確性，造福在地民眾。

核子醫學科主任莊志堅表示，核子醫學可運用微量核醫藥物，透過靜脈注射、口服等方式進入受檢者體內，藥物則依不同特性，分佈在不同的器官與組織，經高靈敏度儀器照像，觀察藥物在體內的分布情形，有助於診斷治療。

有糖尿病、高血壓病史的52歲陳男，日前突發心悸與胸悶，運動時也容易喘，他到心臟內科就診，安排核子醫學的心肌灌注掃描及心導管檢查，結果發現左心室3條冠狀動脈嚴重阻塞，經轉介心臟外科安排冠狀動脈繞道手術，治療後患者症狀改善，並定期回門診追蹤。

批價繳費不用再大排長龍！院長賴慧貞表示，院內啟用門診自助繳費機，民眾只需拿繳費單刷條碼，3分鐘內即可完成繳費，大大節省行政人力，也縮短民眾等候時間。初期可紓解2成排隊壓力，隨著操作流程上手，未來可望提高到5成，也將朝向行動支付方向努力。

(中時 )

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