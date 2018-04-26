爛滑行道成國恥 包正豪酸桃機：沒搞清楚被幹譙的原因

2018年04月26日 16:50 中時電子報 林郁庭

一名資深機師前天在臉書上貼出6張照片，清晰可見桃園國際機場的滑行道竟出現大坑洞，且充滿黃色積水，更加碼批評桃機滑行道近5年來修修補補，沒一天平整過，該文一出，桃機再度被網友譏為「國恥」。桃機公司回應，不是不願意修，目前沒有足夠能量全面整建滑行道，只能先採臨時修補。對此，淡江蘭陽校園全球政治經濟學系主任包正豪在臉書酸，「顯然桃園機場沒搞清楚被幹譙的原因」。

對於被踢爆機場滑行道坑洞一事，桃機公司副總陳福將表示，部分滑行道已使用30多年，但為了配合塔台飛機調度，無法長時間關閉修理，桃機公司目前正積極辦理報面整建及後續空測設施強化工程，會分階段整建滑行道，整體預計2020年底完成。

但是包正豪對於桃機的回覆不以為意，打臉桃機「顯然沒搞清楚被幹譙的原因」，「就是你們沒有根本解決問題的決心啦！」狠酸「不是不願意修，只能一點一點修，那也好歹修過的地方是好的」。網友看了也紛紛回覆，「還有航廈內的淹水、漏水、停電跳電問題，都還沒搞定呀！」、「國際機場貽笑大方的門面」、「應該直接關閉5年，全面拆除重蓋」。

(中時電子報)