爛滑行道成國恥 包正豪酸桃機：沒搞清楚被幹譙的原因

爛滑行道成國恥 包正豪酸桃機：沒搞清楚被幹譙的原因。（圖/擷取自臉書）

友善列印
中時電子報

一名資深機師前天在臉書上貼出6張照片，清晰可見桃園國際機場的滑行道竟出現大坑洞，且充滿黃色積水，更加碼批評桃機滑行道近5年來修修補補，沒一天平整過，該文一出，桃機再度被網友譏為「國恥」。桃機公司回應，不是不願意修，目前沒有足夠能量全面整建滑行道，只能先採臨時修補。對此，淡江蘭陽校園全球政治經濟學系主任包正豪在臉書酸，「顯然桃園機場沒搞清楚被幹譙的原因」。

對於被踢爆機場滑行道坑洞一事，桃機公司副總陳福將表示，部分滑行道已使用30多年，但為了配合塔台飛機調度，無法長時間關閉修理，桃機公司目前正積極辦理報面整建及後續空測設施強化工程，會分階段整建滑行道，整體預計2020年底完成。

但是包正豪對於桃機的回覆不以為意，打臉桃機「顯然沒搞清楚被幹譙的原因」，「就是你們沒有根本解決問題的決心啦！」狠酸「不是不願意修，只能一點一點修，那也好歹修過的地方是好的」。網友看了也紛紛回覆，「還有航廈內的淹水、漏水、停電跳電問題，都還沒搞定呀！」、「國際機場貽笑大方的門面」、「應該直接關閉5年，全面拆除重蓋」。

(中時電子報)

上圖：桃機公司表示，部分滑行道已使用30多年，目前已排程進行全面整建。圖為桃機滑行道目前整修情況。（陳麒全攝）下圖：包正豪打臉桃機「顯然沒搞清楚被幹譙的原因」。（擷取自臉書）
蔡培慧南投服務處茶會 免費提供… 檢舉案件多 中市稽查餐飲業衛生…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。