檢舉案件多 中市稽查餐飲業衛生不合格率28％

2018年04月26日 16:54 中時 馮惠宜

半成品未覆蓋，也是許多餐飲業者易疏忽的地方。（馮惠宜翻攝）

餐飲食品衛生稽查，如發現自助吧食品未覆蓋也會被列不符規定需限期改善。（馮惠宜翻攝）

食安處稽查也發現有些業者是設備器具(電風扇)髒污，不符食品良好衛生規範準則。（馮惠宜翻攝）

台中市食安處26日公布1到3月稽查餐飲業衛生成果，一共稽查868家，初驗不合格率高達28％，多為從業人員未依規辦理健檢、作業區環境衛生不佳等；值得一提的是因為民眾檢舉頻繁，高達17％、149家是民眾檢舉成案，食安處指出，檢舉電話接到手軟，但一旦被檢舉一定會去查，不管是店面或攤販。

台中市衛生局食安處安全組林永賓指出，一到三月總計查核868家餐飲業者，其中初查結果限期改善比例占28%（經複查均合格）、現場輔導立即改善者占66%，也有6%業者是初驗不合格後立即停業或歇業。

經統計初驗不合格業者中，50％是從業人員未依規辦理健檢，另作業區環境衛生不佳也有40％到50％、食材未離地墊高放置也有3成、食材或半成品未覆蓋完全也大約3成。

而868家業者中，以餐飲類別分類，約有4成為攤販業、3成為一般餐飲業、3成為飲料業或早餐等其他餐飲業，初驗不合格中絕大多數都是小店或攤販，無大型或知名業者上榜。

值得一提的是查核868家餐飲業者中，有高達17％為民眾檢舉成案，林永賓說，現在全民捍衛食安，消費者或鄰居檢舉最多，有的業者被投訴一手收錢，一手料理食物，也有消費者吃了東西後肚子痛就來檢舉，更有業者是頻頻遭鄰居檢舉，食安處平均一個月陳情案多達50件，接電話接到手軟。

林永賓呼籲業者開店做餐飲，一定要符合「食品良好衛生規範準則」，否則一旦被稽查不符規定，限期改善又沒做好，依情節可罰6萬到2億不等罰款。

(中時 )