長榮航空徵200名地勤　5月7日截止報名

長榮航空將展開年度地勤新血招募，預計招募約200名地勤人員。（長榮航空提供）

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長榮航空將展開年度地勤新血招募，預計招募約200名地勤人員，報名日期自4月27日起至5月7日止，歡迎對航空懷抱熱情與夢想的青年報考，有意者可透過長榮航空網站（http://www.evaair.com）報名。

長榮航空連續2年獲得「SKYTRAX」5星級航空認證，被TripAdvisor旅遊網站評選為「全球10大最佳航空公司」第5名的，日前又榮登求職指南「Cheers雜誌」2018年新世代最嚮往企業第3名（交通運輸業第1名），企業形象良好。

長榮航空表示，今年第3季將陸續引進波音787機隊，為配合機隊及航班持續增加，以及因應未來營運規模需求，此次招募的地勤人員含括營業、客服、客運運務、貨運運務、簽派／航技、組員調派、數位行銷／網站經營、財務以及電算等9大類別人才。

除財務、簽派／航技、電算需要相關科系外，其餘職缺不限畢業科系，錄取者將依專長分配至相關單位，工作地點為桃園國際機場、桃園南崁總公司與台北市區等地，預計今年8月至9月分梯報到。

長榮航空強調，公司一向將人才視為最重要的資產，並有嚴謹的選才、育才、留才策略，除提供新進人員完整的教育訓練、良好的薪資福利與順暢的升遷管道外，也會透過內部徵才的方式，安排員工輪調至不同領域學習，並有機會派駐海外歷練，進而培養成為全方位的國際航空人才。

不只招募地勤人員，長榮航空也同步進行飛航組員的招募，今年預計招募國籍培訓飛航學員、有經驗培訓副機師及外籍副機師約140名，並於公司官網隨時接受機師報考，提供熱愛飛行的有志青年最佳圓夢管道。

(中時 )

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