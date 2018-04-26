《時來運轉》本季攻進43球 埃及梅西鋒頭健

2018年04月26日 17:05 中時電子報 李弘斌 ／綜合報導 ／綜合報導

「埃及梅西」是誰？美女主播尉遲佩玉和蘿蔔李弘斌告訴你。（林勝發攝）

「金靴獎」是世界盃最受矚目的個人獎之一，而本季狀態最火熱的射手，除了C.羅納多（Cristiano Ronaldo）與梅西（Lionel Messi）之外另有其人，被譽為「埃及梅西」的薩拉（Mohamed Salah）本季在各項賽事替英超利物浦出賽47場、進43球，為歐洲五大聯賽之最！

薩拉的威力，兩天前他的前東家AS羅馬感受最為深刻。羅馬去年夏天3400萬英鎊的轉會費，把薩拉賣給了利物浦。結果兩軍在本季歐冠4強狹路相逢，薩拉於首回合貢獻2進球、2助攻，助利物浦主場5比2大勝，讓老東家心碎。

面對賣掉薩拉、今嘗苦果的質疑，羅馬老闆帕洛塔（James Pallotta）無奈的說：「就當時來看，那是個不可思議的價碼，沒有其他球隊會為薩拉開出那麼高的價錢。」

薩拉（右二）在密集的防守者中找到狹小的空隙，用他的黃金左腳射入利物浦的第2球。（路透）

利物浦顯然押對了寶，薩拉本季英超貢獻31球、9助攻，在歐冠也攻入10球，為史上首位能在單季歐冠進9球以上的埃及人。單季總進球數43球，在利物浦隊史已超越1966年世界盃冠軍英雄杭特（Roger Hunt ）的42球，獨居第2，直逼紀錄保持人洛許（Ian Rush）的47球。

雖然歐冠還有第2回合要踢，但在薩拉的強勢帶領下，利物浦幾乎已有一隻腳踏入歐冠決賽，他們上次爭冠得回溯到2007年。功臣薩拉周日才榮膺「英格蘭PFA足球先生」（PFA Players' Player of the Year），已經浮現他該拿「金球獎」的聲浪。

薩拉（左）帶領埃及第3度打入世界盃，還希望締造首度晉級淘汰賽的隊史新猷。（美聯社資料照）

薩拉在俄羅斯世足賽能否進一步角逐金靴獎，關鍵之一是埃及能走多遠。埃及過去兩度打入世界盃，都在首輪出局。不過這次埃及籤運不錯，分到A組的種子隊是地主俄羅斯，沒有世界排名前10的超級強權，沙烏地阿拉伯也不強，只有烏拉圭是比較大的威脅。

薩拉若能有水準發揮，很有可能帶領埃及寫下歷史新頁，首度晉級淘汰賽。而埃及和烏拉圭在首戰就要交鋒，「埃及梅西」薩拉對上效力於巴塞隆納的「梅西隊友」蘇亞雷斯（Luis Suarez），也是有趣的對決話題。

(中時電子報)