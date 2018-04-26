幼時受幫助 6歲洪小妹捐髮回饋社會

洪小妹在爸爸的陪同下捐出秀髮。（葉德正攝）

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「捐頭髮可以幫助別人！」今年6歲的洪小妹幼時因摔傷嚴重頭部骨折，受社會各界幫助，如今她健康長大，響應議員蔡淑君捐髮活動，捐出秀髮給癌症病友，活動最後募集到66束髮束全部捐給新北市實物銀行，提供給癌症病友使用，鼓勵癌友走出來。

新北市社會局26日舉行捐髮記者會，家住林口的洪爸爸說，4年前他和太太帶著年僅2歲的女兒到拉拉山風景區遊玩，不慎從觀景台欄杆間縫隙掉落平台，造成顱內、顴骨等多處骨折瘀血，為免其他遊客發生類似事件，向市議員蔡淑君陳情，在蔡議員協助奔走下，拉拉山風管所終將護欄加裝安全網和防護繩，避免更多悲劇發生。

如今洪小妹健康長大，自幼留著一頭長髮過腰從未剪過，聽說「淑君阿姨」要募頭髮幫助癌症病童，立刻跟爸媽說自己也想捐，還說「淑君阿姨幫助過我，我也想幫她，還可以幫助生病掉頭髮的小朋友。」，活動最後共募集到66束髮束。

議員蔡淑君說，聽到小朋友們如此有愛，讓她相當感動開心，目前社會充斥著負面能量，想藉由捐髮活動傳遞正能量，讓這癌症病患感受到社會溫暖，更有勇氣面對人群。

社會局長張錦麗表示，所有髮束將全數轉贈予中華民國癌症腫瘤患者扶助協會；截至2018年3月底止，實物銀行已媒合13億多元，超過219萬人次受益，物資不僅只有白米、罐頭等民生物資，也包含家電、家具、衛浴設備，滿足民眾多元需求。

(中時 )

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