刺死女友再投湖？ 警消打撈一無所獲

張男刺死女友後逃往新竹縣峨眉湖跳湖自盡，警消派員打撈。（邱立雅攝）

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邱立雅
警方研判獅頭坪橋上的腳印為張男所有。（邱立雅攝）

苗栗縣44歲張姓男子25晚間因懷疑女友另結新歡，憤而痛下殺手，將44歲的陳姓女友刺死，接著駕車離去，向繼父稱將去跳湖自盡。警方獲報後，調閱監視器，循線發現張男朝新竹縣峨眉方向逃逸，警方漏夜搜索未果，26日派出大批警力划竹筏打撈，希望能發現張男。

張男晚間逃逸時，同時傳訊息給羅姓繼父，告知自己想去陪過世的母親，自己是不得已才出此下策。竹南分局警方調閱監視器後，深夜時在新竹縣峨眉鄉獅頭坪大橋附近發現張男的汽車，但人已不見蹤影。

警方在附近搜索時，發現橋上有3個相當明顯的腳印，研判就是張男跳水的地點。另外警方將張男車上的行車紀錄器帶回後，發現張男曾在永和山水庫附近停留準備跳水，但發現附近人太多後打消念頭，才又往峨眉方向前進。

因張男過去居住在中壢地區，對台3線路段相當熟悉，從永和山水庫後繼續往峨眉方向前進，途經獅頭坪大橋時，將車停下自言自語說：「這裡可以。」又發動車輛把車停在附近，警方透過行車紀錄器，研判張男應是回頭往橋方向行走，同時也在橋上發現清晰可見的腳印。

26日上午竹南分局警方協同新竹縣消防隊員前往峨眉湖打撈，家屬也到場，希望能盡快找到張男的下落，不過打撈了一整天仍未有結果，預計27日再進行作業，也將請家屬到場協尋。

警方表示，張男為客運司機，陳女自行開早餐店，兩人感情好時，張男早上會去早餐店幫忙，再去客運公司上班，偶有打瞌睡情況。近日張男懷疑陳女另結新歡，兩人冷戰多時，恐因此引發殺機。

(中時 )

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