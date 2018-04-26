開南大學葉哲正就任董事長 展現經營柔軟深耕桃園

2018年04月26日 17:10 中時 甘嘉雯

開南大學舉行新卸任董事長交接典禮。（甘嘉雯翻攝）

開南大學舉行新卸任董事長交接典禮。（甘嘉雯翻攝）

開南大學新卸任董事長26日於開南商工舉行，新任董事長葉哲正強調，追求教學卓越，深耕桃園，發展開南大學特色將是未來發展主軸，而董事會借重卸任顏文隆董事長對學校的智慧領導和前瞻能力，獲聘為「榮譽董事長與董事會最高顧問」，持續帶領開南大學邁向未來，深化營運績效和競爭力。

交接典禮在開南大學林清波創辦人監交，新任葉哲正董事長從卸任的顏文隆董事長接下印信，在董事會成員和學校一級主管參與見證下，成為開南大學第八任董事長。

葉哲正董事長為開南商工董事與宏政國際公司董事長，日本國立靜岡大學化工系學士、加拿大皇后大學化學工程碩士。歷任台灣全錄公司總工程師，台日經濟貿易發展基金會副秘書長，學養和工作實務經驗豐富。

回顧創校的歷史，在眾多熱心的開南商工校友出錢出力催生之下，開南大學在桃園完成創校理想，而開南商工10萬畢業校友多年來期盼提升教育資源的宏願，也在開南大學設立後完成萌芽，18年來持續成長，掌握時代趨勢及發展自我特色，成為年輕又有活力的優良大學。

秉持董事會辦理卓越大學的目標經營學校，葉董事長在致詞時表示，受到國內社會型態及教育環境變化，高教少子化的競爭激烈，大學教育生源危機衝擊巨大，而在此時此刻，開南大學唯有將學校辦好，深耕桃園優勢，發展自我的特色，贏得各界好口碑，有口碑，才有生源，讓學校能夠永續經營，在梁榮輝校長的領導下，全校教職員生都要有信心，對未來制定短、中、長期計劃，再創教育新機。

他並以兩校所共同的「至誠」校訓，期勉所有行政人員和教師，要發揮開南人的柔軟度，捨棄舒適，接受挑戰，Work together 從穩定中求發展。葉董事長感謝顏文隆董事長這些年從擔任開南大學第一屆董事後，就全力支持校務發展，如捐資興建開南大學顏文隆國際會議中心，以及挹注各項獎助學金，嘉惠師生貢獻良多。

在交接典禮上，梁榮輝校長代表學校同仁頒贈了「仁風廣被」紀念品給顏董事長，感謝他長期對開南的辛勞與貢獻。面對未來高教考驗，董事會敦請顏文隆為開南大學榮譽董事長和最高顧問，借重顏董事長智慧的前瞻領導能力，帶領學校邁向永續經營，深化營運績效與競爭力，持續校務穩健發展。

(中時 )