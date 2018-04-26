竹市府取經舊金山探索館 打造竹市兒童探索館

2018年04月26日 17:51 中時 陳育賢

為打造新竹市兒童探索館，市長林智堅26日特別率隊參觀舊金山探索館。（陳育賢翻攝）

新竹市政府獲前瞻計畫7100萬元補助，加上聯發科也投入1.2億共同打造兒童探索館，市長林智堅26日特別率市府團隊參訪舊金山探索館，親身體驗各項設備與裝置，希望以為借鏡打造兒童探索館，讓全台親子都能來新竹市體驗創造無限可能的場域。

林智堅此次體驗了舊金山探索館數10種實驗裝置，包括透過曲面鏡原理，巧妙與投射影子擊掌、擁抱的「巨人鏡」，也觀察霧狀旋風，了解龍捲風形成原理。

他表示，舊金山探索館展覽豐富，現場多達650種實驗裝置，連大人都深深著迷、忍不住停下腳步動手實驗，有如孩子般冒險探索，一進來就捨不得離開。未來新竹市的兒童探索館也將透過創意、體驗的互動式展覽，讓深奧科學知識變得簡單好玩。

市府表示，未來的新竹市兒童探館將打造成「沒有標準答案」的場所，每個孩子都是科學家，透過動手做實驗，找到屬於自己的答案，同時將借鏡舊金山探索館的成功經驗，以動手做的互動式展覽為主，不僅要滿足親子休閒需求，同時也讓科普教育向下扎根，所有孩子都能玩出科學樂趣。

文化局同時表示，兒童探索館將設置於公道五路，結合一旁的風城文創館、取水口等文創藝文及教育展演空間，發展成結合數位、科技、人文、創意生活產業的親子教育基地，預計將2至4樓改成兒童圖書館及科普體驗場地，並結合新竹科技城的特色，增加科技展演空間，啟發兒童無限可能。

(中時 )