陸國防部：繞島是針對台灣島內台獨勢力與活動

2018年04月26日 17:17 中時電子報 盧伯華

中國大陸國防部發言人今天答覆媒體提問時表示，空軍繞島巡航，繞的當然就是中國的台灣島，大陸採取的一系列行動，針對的就是島內「台獨」勢力及其活動。

據《國防部網》報導，4月26日下午的大陸國防部例行記者會上，由該部新聞局局長、新聞發言人吳謙大校主持。

有記者問：據台媒報導，大陸空軍近日組織多機型戰機開展繞島巡航，請問繞島是指哪個島？另外，解放軍近期在台灣附近頻繁演習，請問有何深意？

吳謙答稱：近日，我空軍出動多型多架戰機開展海上方向實戰化軍事訓練，錘煉提升維護國家主權和領土完整的能力。至於你關心繞的哪個島，當然是中國的台灣島。

吳謙說：「台獨」分裂活動是對兩岸關係和平穩定的最大現實威脅，是對台灣同胞根本利益的損害。我們採取的一系列行動，針對的是島內「台獨」勢力及其活動，為的是防止台灣民眾福祉因「台獨」圖謀而受損害。如果「台獨」勢力繼續恣意妄為，我們還將進一步採取行動。

記者又問：媒體報導，台軍本月在東部外海舉行海空演習，台灣地區領導人蔡英文登艦檢閱。另外，台方還宣佈將會舉行漢光演習。有分析認為，這是台灣當局有意在對抗大陸。請問有何評論？

吳謙回答：我們願以最大誠意、盡最大努力，爭取和平統一的前景。但必須指出，搞「台獨」就是死路一條，搞武力對抗沒有出路。

(中時電子報)