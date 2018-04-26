宜蘭市發生瓦斯氣爆事件 1男子性命垂危

2018年04月26日 17:20 中時 胡健森

消防人員將受傷的男性住戶抬到樓下送醫救治。（胡健森攝）

發生氣爆的巷道有許多被炸碎的物件碎片。（胡健森攝）

宜蘭市26日下午大約4點鐘左右發生1起瓦斯氣爆事件，突如其來巨大的爆炸聲響伴隨房屋晃動，讓附近居民嚇得紛紛奪門而出，這起氣爆造成2人受傷，由消防人員緊急送醫救治，全身80％受到灼傷的薛姓住戶有生命危險。

今天下午大約4點，宜蘭市復興路2段15巷傳出一陣巨大爆炸聲響，巷子內的一棟公寓2樓發生瓦斯氣爆事件，窗戶、盆栽等物品被炸得支離破碎且向外噴射，巷子內的道路散落許多因氣爆產生的物品碎片。

附近居民被嚇得跑出門，還聽到有人大聲哀嚎，待確定氣爆位置後趕緊撥打119求助，警消人員獲報後立即出動消防車、救護車趕赴現場，所幸現場沒有進一步引發火災。

最先抵達的消防人員冒險進入屋內探查後，發現1名打赤膊、皮膚受到約80％灼傷的男子橫躺在屋內，趕緊將其抬到樓下，先以生理食鹽水幫其清理並蓋上濕布，再與另1名手肘受到輕微擦傷的同層住戶一同由救護車送醫救治，消防人員表示，依現場狀況初步判斷是16公斤的家庭用瓦斯桶發生瓦斯外洩進而引發氣爆。

根據住在前面房間的男性住戶表示，當時他正在房間內睡午覺，突然聽到一聲轟隆巨響，整個人也被嚇醒，發現屋內

一片狼藉，察看之後才發現是位於整層最後方的房間發生爆炸。

對於這起意外，附近住戶議論紛紛，有人誤以為是打雷聲，也有人以為是發生大地震；據了解，這棟公寓2樓由屋主隔

成6個房間，分租給他人居住，過去還曾經租給毒品人口，並引來警方圍捕，如今又發生氣爆事件，讓附近居民相當頭痛。

(中時 )