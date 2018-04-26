蔡英文4項聲明回應陳抗 「年改會堅定走下去」

2018年04月26日 18:17 中時 楊騰凱 、 郭吉銓

蔡英文總統今出席金牌農村頒獎活動，會後接受媒體訪問時，對反年改陳抗發出4項聲明。蔡英文說，以暴力來表達意見，已傷害國軍形象，她感到遺憾和痛心，強調政府會不遺餘力照顧退役軍人，但年金改革仍將堅定不移地走下去，使年金制度更完善。

昨日退休軍警消反年金改革抗爭的行動中，有多名記者受傷，蔡英文今接受訪問之初，還先對現場媒體表達關心，要記者們多注意自身的安全。

蔡英文表示，首先，昨日的陳抗活動中，有些人採取暴力方式來表達意見，她感到相當遺憾。第二點，她身為三軍統帥，也認為這些陳抗的暴力行為已對整體國軍形象產生傷害，她同樣感到遺憾及痛心，包括政府、警方及相關司法單位，都會嚴肅處理這些暴力事件。

蔡英文指出，第三點，政府對於現役及退役軍人，皆不遺餘力的給予照護，希望他們的生活可以得到最好的照顧，權益可以得到適當的保障。最後一點，她也告訴國人同胞，在改革的路上會有很多挑戰，但是相關的改革，尤其是年金改革，仍將堅定不移地一直走下去，使台灣的年金制度能夠更加完善、更永續。

此外，蔡英文今日在金牌農村頒獎活動中，也對現場的農民朋友傳達政府的農業政策。蔡英文說，過去許多農民，雖然有實際投入耕種，但因農地不在自己名下，導致無法保農保，對此，政府已修訂辦法將農地脫鉤，擴大農民保險投保資格，今年起，只要實際耕作的農民，都可以投保農保。

蔡英文指出，農業目前是唯一沒有職災保險的職業，現在《農民健康保險條例》修正草案已到立院審議，最快今年下半年，所有農業勞動者就可獲得職災保險的保障。

(中時 )