伴遊客家桐花季　客委會推彩繪列車

客委會邀請藝術家蕭青陽設計列車彩繪，28日起每日將有兩班次環台一圈，帶民眾赴客庄旅遊。（客委會提供）

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為活絡客庄旅遊，客委會與易遊網推出「浪漫台三線環島之星彩繪列車」，4月28日起，每日會有2班次從台北發車環島一圈，邀民眾赴客庄鐵路旅遊。易遊網指出，現正逢客家桐花祭，4月28日至6月30日間，彩繪列車至少可替客庄增加旅遊人次1500人。

客委會與易遊網今日在台鐵一樓大廳召開彩繪列車首發記者會，此次列車彩繪是請來藝術家蕭青陽進行設計，透過蕭青陽的手繪風格，將客家文化及台三線風景元素展現於列車上，為列車增添嶄新的客家意象及設計之美。活動現場還擺設擂茶、藍染等客家特有美食及手工藝品，供現場民眾互動拍照，並體驗彩繪列車慢活旅遊。

客委會指出，活動亮點除了彩繪列車外，為呈現浪漫台三線自然景致，環島之星列車也由易遊網規劃8條精緻鐵道台三線套裝旅遊行程，讓客庄深度旅遊有了亮眼的新選擇。

客委會主委李永得表示，客委會為提升台三線客庄知名度，強化台三線上慢食、慢遊、慢活的客庄特色，呈現沿線浪漫的自然景致，除環島之星彩繪列車的8條精緻鐵道套裝行程外，客委會還推出內含詳細客庄旅遊資訊的「浪漫客App」。這款實用的APP將能讓遊客容易尋找到自己喜歡的景點，自由規劃行程到台三線旅遊，希望能藉此吸引到更多的國人及國際觀光客透過鐵路及鄰近地區的交通接駁，前往台三線親身體驗人文風情與特色美食。

客委會指出，民眾若想體驗台三線客庄深度鐵道旅遊行程，可洽易遊網訂購，另外，自4月28日起至6月30日止，凡購買台三線套裝旅遊行程並下載「浪漫客」手機App，還有機會獲得限量1500份精美客家特色伴手禮。

(中時 )

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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