台北國際觀光博覽會5／4登場 星級飯店餐券最低49折

2018年04月26日 17:33 中時電子報 戴安瑋

圓山大飯店松鶴餐廳自助下午茶。（圖/圓山大飯店提供）

台北國際觀光博覽會即將於5月4日至7日在世貿一館登場，星級飯店業者為搶商機，紛祭出超級優惠，福容推住宿券24折、圓山32折、笠復威斯汀31折外，對民眾超愛搶購的餐券，也推最低49折起優惠。圓山大飯店更首度推口袋商品「$799聯合餐券」，一張餐券799元可選飯店內三個餐廳的其中一個，享用下午茶或早茶雙人套餐。

圓山大飯店規劃8項餐券、2項住宿券的好康優惠，包括圓山牛排館推出平假日都可使用的「海陸雙人套餐券」，優惠價1,980元（原價3000元，約66折），松鶴餐廳平日自助餐單人券，1本10張原價11,880元，現場價只要7,999元，加送下午茶券1張，約6.3折。

圓山大飯店金龍餐廳早茶雙人套餐。（圖/圓山大飯店）

此外，圓山大飯店今年更首度推出口袋商品「$799聯合餐券」，憑券可選擇：「圓苑餐廳週六、日下午茶雙人套餐」或「金龍餐廳週六、日早茶雙人套餐」或「松鶴餐廳平假日英式下午茶」三擇一，以一般價格吃到五星級飯店餐點。

在住房方面，圓山推「北高平日聯合住宿券」，1張券可以選擇住宿台北或高雄圓山大飯店，加贈自助早餐2客，每張優惠價4999元，為原價的2.8折。

桃園大溪笠復威斯汀度假酒店豪華客房。（圖/桃園大溪笠復威斯汀度假酒店提供）

儷軒中餐廳龍蝦鮑魚豪華雙人饗宴。(圖/大溪笠復威斯汀度假酒店)

福容大飯店也推聯合住宿券，旅展價2,699元，至於連鎖餐券，福容大飯店在旅展期間推旅展價680元，且為買10送2；桃園大溪笠復威斯汀度假酒店推閨蜜平日住宿券，原價30399元，旅展價11800元外，該酒店儷軒中餐廳龍蝦鮑魚豪華雙人饗宴，原價4048元，旅展價1980元，約49折。

(中時電子報)