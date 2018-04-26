春日出遊好去處！竹市桐花祕境現身

2018年04月26日 17:38 中時 陳育賢

新竹市香山區有多處賞桐祕境等你來體驗。（陳育賢攝）

國道3號高速公路新竹茄苳、香山路段的山頭，近日已悄悄的出現雪白桐花，據客委會網站統計，新竹地區桐花盛開已達40％以上，竹市香山區包括青青草原、高峰植物園、香山茄苳古車道未來幾天可達最佳花況，多處賞桐祕境已紛紛現身，民眾可把握機會來體驗。

文化局表示，新竹市有多處賞桐祕境，其中位於寶山路的高峰植物園，擁有豐富的植物種類及生態樣貌，民眾可沿桐花步道認識豐富的原生及客家植物生態；另外，小朋友最愛的青青草原，第1草原區的油桐小徑，全長約1公里，美不勝收，漫步其中如置身5月雪景中。

此外，香山茄苳、中隘、南隘等傳統客家聚落，也有數處僅當地人知曉，不為外人所知的桐花祕境，位於柯湳1街的古車路登山古道、朱家伙房旁通往南隘的古徑，此兩處桐花皆已盛開，步行於古道上感受到桐花飛落，置高處更可遠眺群山桐花美景。

而茄苳地區因多為丘陵地及河谷地形，稻田依地勢起伏開墾形成梯田景觀，綠意盎然的梯田襯托開滿桐花的白色山頭，是遊客不可錯過的美麗景緻。

南隘路1段往中華路方向，兩旁山林間的桐花也已逐漸盛開，民眾除觀賞桐花外，也可探訪60年歷史的江屋濟陽堂，此為當地保存最完整的傳統客家伙房，或沿著鹽港溪河畔走訪中隘伯公廟、南隘社區，體驗客家鄉親濃厚的人情味。

文化局指出，新竹市「客家桐花祭」為鼓勵民眾賞桐，27日起連續3個周末下午，分別在青青草原、中華大學白馬湖畔草地及香山中隘伯公廟前，舉行3場藝文活動，邀請青鳥樂團、竹詩愛樂、牛欄河劇團、陳玟憲&樂府樂團、撼動特技藝術劇團等客家藝文團體，搭配在地市集及客語教學攤位，用音樂、偶劇、親子特技秀等精彩豐富的活動，邀請民眾在這桐花盛開時節出門踏青、探訪新竹客庄。

活動期間，民眾可至文化局各館舍、現場攤位索取活動摺頁，循旅遊路線自行尋訪桐花景點，在全市12處賞桐好康集章點，集滿3個章即可在現場攤位兌換精美小禮物，或5月21日前至文化局兌換，歡迎親子一起來享受悠閒的桐花饗宴。詳細活動資訊可上新竹市客家會館臉書瀏覽，或撥打1999為民服務專線。

(中時 )